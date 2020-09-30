وزير النقل: الركاب أولولية السكة الحديد.. "هدفنا راحتهم"

كشف الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنَّ نقل الركاب عبر قطارات السكك الحديدية في المرتبة الأولى، فيما تأتي البضائع في المرتبة الثانية، مشيراً إلى أنَّه رغم أن البضائع ستحقق أرباحاً طائلة لمنظومة السكة الحديد، إلا أن نقل الركاب سيظل في مقدمة اهتمامات الوزارة، موضحاً أنَّ التطوير الذي يحدث حاليًا في السكة الحديد لإراحة الركاب.

وقال وزير النقل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بديوان عام الوزارة لإعلان تفاصيل إنشاء شركة جديدة بين السكة الحديد والشركة القابضة للنقل البحري والبري لنقل البضائع عبر القطارات، إنَّ جميع قيادات الوزارة يعملون من أجل خدمة المواطن المصري، موضحًا أنَّ "الركاب لدينا في المرتبة الأولى لإراحتهم"، موضحاً أنَّ العمل يسير على قدم وساق للانتهاء من تحديث سكة حديد آمنه ونظيفة ومتطورة.

وأوضح وزير النقل، أنَّ الجرارات الأمريكية الجديدة التي تمّ توريدها لهيئة السكة الحديد الفترة الماضية ستعمل على القضاء على تأشيرات قيام مواعيد الرحلات من المحطات، كما ستعمل على انخفاض معدل الحوادث، مشيراً إلى أنَّ العربات الروسية الجديدة أيضًا ستقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

وأشار وزير النقل، إلى أنَّ الشركة التي سيتمّ إنشاها ستكون مهمتها نقل البضائع من الموانئ المصرية عبر السكك الحديدية إلى أماكن التصنيع أو التوزيع لتنقل بعد ذلك عبر الجرارات والشاحنات إلى المستهلك وهو ما سيسهم في عدم وجود تكدس بالموانئ وزيادة حركة التداول لها كما سينعكس على تقليل تكلفة السلع للمواطن المصري، مضيفًا أنَّ النقل عبر السكك الحديدية لا يسبب تلوث البيئة وأن الهدف من إنشاء الشركة يرتكز على الاستفادة من إمكانيات هيئة السكة الحديد من جرارات وسكة وإشارات، مؤكّداً أنَّ الوزارة ستواصل عملها لتحقيق طفرة كبيرة بمنظومة السكة الحديد.