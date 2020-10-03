9 أسباب لاستبعاد سعيد حساسين من سباق انتخابات مجلس النواب
افتقاد المرشح لشرط حسن السيرة والسلوك
كتب:
محمد عيسي
12:27 م | السبت 03 أكتوبر 2020
سعيد حساسين
قضت محكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى المقامة من صلاح بخيت المحامي والصيدلي هاني سامح، باستبعاد سعيد حساسين من سباق الانتخابات البرلمانية لصدور أحكام جنائية نهائية ضده، وترصد "الوطن" في هذا التقرير أسباب استبعاده:
- افتقاد المرشح لشرط حسن السيرة والسلوك لصدور عشرات الأحكام الجنائية ضده.
- غش الدواء والتزوير وانتحال صفة طبيب ومزاولة مهنة الطب بلا ترخيص.
- إنتاج وعرض أغذية للإنسان مغشوشة مع علمه بذلك والاستيلاء على نقود المجني عليهم من راغبي الشفاء المخدوعين، وذلك بالاحتيال لسلب أموالهم.
والقضايا هي:
• حكم جنح مستأنف كرداسة رقم 4699 لسنة 2016 بجلسة 26/4/2016 وأصله 4097 لسنة 2015 جنح مركز كرداسة، والذي صدر بتأييد حكم أول درجة الذي نص حضوريا بتاريخ نوفمبر 2015 ضد سعيد سعد حساسين ومتهم آخر على حبس المتهمين سنتان مع الشغل عن التهمة الأولى وحبس المتهمين ستة أشهر مع الشغل عن التهمة الثانية وتغريم المتهمين خمسين ألف جنيه والمصادرة والمصاريف عن التهمة الثالثة وتغريم المتهمين ألف جنيه عن التهمة الرابعة، وحبس المتهمين سنة مع الشغل وتغريمهما عشرين ألف جنيه والمصادرة عن التهمة الخامسة، وحبس المتهم الثاني "سعيد حساسين" سنة مع الشغل، ونشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار والمصادرة عن التهمة السادسة وحبس المتهمين سنة مع الشغل وغرامة والنشر والمصادرة عن التهمة السابعة.
• توصل حساسين إلى الاستيلاء على نقود المجني عليهما وغيرهم من جمهور المستهلكين، وكان ذلك بالاحتيال لسلب أموالهم وباستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود واقعة مزورة هي إنتاج وتصنيع وتعبئة وبيع أعشاب وأدوية ومستحضرات طبية غير مصرح بإنتاجها وتداولها وبيعها من الجهات المختصة بذلك على أحداث أمل بأنها تقوم على العلاج والشفاء من الأمراض المزمنة.
• استغل الفضائيات في الترويج للأدوية بنشرات دوائية ذات أرقام تسجيل وترخيص من وزارة الصحة وهمية ومصطنعة على غرار الحقيقة والإعلان عنها عبر القنوات الفضائية.
• قام بتصنيع وتوزيع الأدوية والمستحضرات الطبية غير المصرح بإنتاجها وتداولها وبيعها، وأقام منشآت طبية صناعية دون ترخيص.
• قام بغش الأدوية والعقاقير الطبية وإنتاج مستحضرات لأعشاب مجهولة المصدر بلا تاريخ إنتاج وصلاحية وطرحها وهي فاسدة، ومزاولة مهنة الطب بلا ترخيص.
• حكم محكمة مستأنف جنح كفر الشيخ النهائي بحبس سعيد حساسين سنة في القضية رقم 8454 لسنة 2013 وستة أشهر في القضية رقم 11644 لسنة 2014.
وكذلك القضية 1648 لسنة 2014 جنح أول طنطا حضوري بالحبس سنة مع الشغل عن غش شيئا من الأدوية والمنتجات الصناعية وهي معدة للبيع.