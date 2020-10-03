9 أسباب لاستبعاد سعيد حساسين من سباق انتخابات مجلس النواب

قضت محكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى المقامة من صلاح بخيت المحامي والصيدلي هاني سامح، باستبعاد سعيد حساسين من سباق الانتخابات البرلمانية لصدور أحكام جنائية نهائية ضده، وترصد "الوطن" في هذا التقرير أسباب استبعاده:

- افتقاد المرشح لشرط حسن السيرة والسلوك لصدور عشرات الأحكام الجنائية ضده.

- غش الدواء والتزوير وانتحال صفة طبيب ومزاولة مهنة الطب بلا ترخيص.

- إنتاج وعرض أغذية للإنسان مغشوشة مع علمه بذلك والاستيلاء على نقود المجني عليهم من راغبي الشفاء المخدوعين، وذلك بالاحتيال لسلب أموالهم.

والقضايا هي:

• حكم جنح مستأنف كرداسة رقم 4699 لسنة 2016 بجلسة 26/4/2016 وأصله 4097 لسنة 2015 جنح مركز كرداسة، والذي صدر بتأييد حكم أول درجة الذي نص حضوريا بتاريخ نوفمبر 2015 ضد سعيد سعد حساسين ومتهم آخر على حبس المتهمين سنتان مع الشغل عن التهمة الأولى وحبس المتهمين ستة أشهر مع الشغل عن التهمة الثانية وتغريم المتهمين خمسين ألف جنيه والمصادرة والمصاريف عن التهمة الثالثة وتغريم المتهمين ألف جنيه عن التهمة الرابعة، وحبس المتهمين سنة مع الشغل وتغريمهما عشرين ألف جنيه والمصادرة عن التهمة الخامسة، وحبس المتهم الثاني "سعيد حساسين" سنة مع الشغل، ونشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار والمصادرة عن التهمة السادسة وحبس المتهمين سنة مع الشغل وغرامة والنشر والمصادرة عن التهمة السابعة.

• توصل حساسين إلى الاستيلاء على نقود المجني عليهما وغيرهم من جمهور المستهلكين، وكان ذلك بالاحتيال لسلب أموالهم وباستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود واقعة مزورة هي إنتاج وتصنيع وتعبئة وبيع أعشاب وأدوية ومستحضرات طبية غير مصرح بإنتاجها وتداولها وبيعها من الجهات المختصة بذلك على أحداث أمل بأنها تقوم على العلاج والشفاء من الأمراض المزمنة.

• استغل الفضائيات في الترويج للأدوية بنشرات دوائية ذات أرقام تسجيل وترخيص من وزارة الصحة وهمية ومصطنعة على غرار الحقيقة والإعلان عنها عبر القنوات الفضائية.

• قام بتصنيع وتوزيع الأدوية والمستحضرات الطبية غير المصرح بإنتاجها وتداولها وبيعها، وأقام منشآت طبية صناعية دون ترخيص.

• قام بغش الأدوية والعقاقير الطبية وإنتاج مستحضرات لأعشاب مجهولة المصدر بلا تاريخ إنتاج وصلاحية وطرحها وهي فاسدة، ومزاولة مهنة الطب بلا ترخيص.

• حكم محكمة مستأنف جنح كفر الشيخ النهائي بحبس سعيد حساسين سنة في القضية رقم 8454 لسنة 2013 وستة أشهر في القضية رقم 11644 لسنة 2014.

وكذلك القضية 1648 لسنة 2014 جنح أول طنطا حضوري بالحبس سنة مع الشغل عن غش شيئا من الأدوية والمنتجات الصناعية وهي معدة للبيع.