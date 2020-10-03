"الإسكان" تخصص 3.244 مليار استثمارات مياه وصرف بالمنيا في عهد السيسي

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات، إنَّ محافظة المنيا شهدت طفرة في استثمارات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تمّ تنفيذ العديد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وإحلال وتجديد بكل مراكز المحافظة المختلفة بتكلفة إجمالية 3 مليارات و244 مليون جنيه.

فيما أوضح المهندس ياسر الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أنَّه تمّ تنفيذ مشروعات وخدمات بفرع دير مواس بتكلفة إجمالية 455 مليون جنيه وأبرزها محطة ديرمواس المرشحة ومحطة رفع صرف صحى تانوف وتنفيذ وصلات مجانية لأكثر من 3 آلاف مشترك.

وقال "الشهاوي": "شهد مركز ملوى تنفيذ خدمات بـ290 مليون ونصف وأبرزها المرحلة الثانية لمحطة معصرة ملوي ومحطة مياه إبشادات المرشحة".

وفيما يخص مركز أبو قرقاص، لفت إلى أنَّه تمّ تنفيذ خدمات ومشروعات بـ مليار و60 مليون جنيه، وأبرزها محطة المطاهرة المرشحة 1200 ل/ث وإعداد وصلات للأسر الأولى بالرعاية بـ5 ملايين جنيه.

وأوضح أنَّه فيما يخص مركز ومدينة المنيا، تمّ إنجاز أعمال بـ378 مليون جنيه أبرزها محطة رفع صرف صحي صفط الخمار، ومحطة رفع صرف صحي الأوقاف، كما شهد مركز سمالوط تنفيذ مشروعات مياه وصرف صحي بـ304.4 مليون جنيه، حيث تمّ تركيب العديد من الآبار الغاطسة للتغلب على ضعف المياه بالمناطق الساخنة.

وأضاف أنَّه فيما يخص مركز مطاي، تمّ تنفيذ أعمال بمبلغ 71 مليون جنيه، منها استلام محطة رفع صرف صحي أولاد الشيخ علي، ومحطة رفع صرف صحي أدقاق المسك، وفى فرع بني مزار، تمّ صرف مبلغ 292 مليون جنيه أبرزها استلام محطة رفع أبو جرج، ومحطة رفع الحسينية.

وتابع أنَّ مركز مغاغة إنجازات بـ170 مليون جنيه أبرزها محطة رفع صرف صحي الهدار ومحطة رفع "أبا البلد"، كما تم مد وتدعيم العديد من الخطوط، وعن مركز العدوة فقد تم تنفيذ انجازات بمبلغ 223 مليون جنيه، أبرزها مركز خدمة عملاء العدوة بعد التجديد، ومحطة صرف صحي بني وركان، واستلام محطة صرف صحي كفر مهدي.

وأكّد "الشهاوي"، أنَّ قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يشهد تطوراً في الخدمات المقدمة للجمهور من أجل الوصول إلى جودة المياه المنتجة والصرف الصحي الآمن.