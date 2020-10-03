لخلاف على تقسيم المحصول.. فلاح يطعن شقيقه في مشاجرة بأسيوط

أصيب شخص بطعن نافذ بالصدر في مشاجرة نشبت بينه وبين أشقاءه، لخلاف على تقسيم المحصول بمركز "ساحل سليم" في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، بوصول بلاغ من الأهالى بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين أشقاء ووقوع مصاب.

على الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "عبد المجيد حسن مصطفى" ٤٧ سنة، مصاب بجرح نافذ بالصدر.

وكشفت التحريات أن سبب المشاجرة، خلاف بين الأشقاء على تقسيم المحصول، بدأت بمشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة أمسك خلالها أحدهما سلاح أبيض كان بالمنزل وطعن به شقيقه.

تم نقل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، تحرر المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

يشار إلى أن العام الجارى شهد العد من الجرائم الأسرية، وكان آخرها الحادث الذى وقع فى الأسبوع الأول من شهر أغسطس الماضي، حيث لقى "ثروت محمد حسنين"، 50 سنة، مدرس مصرعه، إثر إصابته بطعنات نافذة بالبطن والظهر والصدر على يد أبناء عمومته، من أبناء عائلة سيد أحمد بقرية بني حسين التابعة لمركز أسيوط.

وذلك أثناء محاولته التدخل لفض مشاجرة بين أشقاءه والمتهمين من أبناء عمومته بسبب خلافات قديمة بينهم، تجددت بسبب قيام أبناء المتهمين بإلقاء قمامة بدوار منزل عائلة القتيل.

وتبين بالتحريات أن المجني عليه كان يقضي إجازته بالقاهرة فور علم المجني عليه بالمشاجرة، قطع إجازته وحضر من القاهرة للصلح بين إخوته وأبناء عمه، وفور وصوله لدور العائلة تربص له المتهمون وسدد له ابن عمه الأصغر طعنة بالرقبة وتوفى في الحال.