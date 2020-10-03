"اليد اليسرى تقبض على اليمنى".. دلالة مصافحة "رفاق موسيماني" لـ الخطيب

"الاحترام والتقدير"، عنوان اللقاء الذي جمع بين رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ومدرب النادي الجديد بيتسو موسيماني وجهازه المساعد بما فيهم زوجته مديرة أعماله، وهو ما فسرته لغة الجسد المستخدمة من قِبل الجهاز الجنوب إفريقي من خلال السلام والتحية.

ثلاث صور وثقت اللقاء التاريخي بمقر النادي الأهلي تضمنت في ثناياها معان مختلفة للاحترام عكسها كل من "بيتسو موسيماني" المدرب الجديد لنادي الأهلي المصري لكرة القدم، و"كابيلو رانجوجا" مدرب الأحمال، و"موسى ماتلابا" محلل الأداء، وأخيرا "مويرا موسيماني" زوجة موسيماني ومديرة أعماله، نحو الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، اتضحت جليًا في طريقة التحية.

"ممسكين بشدة بعضدهم الأيمن بقبضة اليد اليسرى وعلى وجوههم ابتسامة عريضة" هكذا ظهر الثلاثي السابق ذكر أسمائهم أثناء مصافحة الخطيب في مكتبه الخاص بالنادي الأهلي خلال اللقاء الرسمي الذي جمعه بهم، وهي تحية شهيرة في بلادهم تعني التعبير عن التقدير والاحترام والامتنان الشديد للشخص الذي يلتقون به، بحسب عمر شحاتة، مستشار وزير الاتصالات والعلوم والتكنولوجيا لمملكة ليسوتو الأفريقية، وأول مصري حاصل على جنسية ليسوتو الأفريقية مع الحفاظ على جنسيته المصرية، وذلك بعد تعديل قانون الجنسية هناك.

شحاتة: تعود التحية إلى أصول الثقافة والهوية الأفريقية

تعود التحية إلى أصول الثقافة والهوية الأفريقية، وبحسب رواية شحاتة لـ"الوطن" يستخدمها الأفارقة في حالات مختلفة إذا كان اللقاء مع وزير أو مسؤول في منصب كبير تعبيرًا عن التقدير لمنصبه، وأيضًا يمكن استخدامها في أثناء مصافحة أي شخص يمتهن مهنة بسيطة ولكن أكبر سنًا، تعبيرًا عن الاحترام له ومراعاة لفارق السن.

اعتاد عمر، بحكم طبيعة عمله وحياته الطويلة التي قضاها في ليسوتو الحدودية مع دولة جنوب أفريقيا، استخدام تلك التحية في لقاء الوزراء والمسؤولين وأيضًا عند لقاء المزارعين في الأرض أثناء مروره عليهم، "كل شعوب أفريقيا بتستخدم التحية دي للتعبير عن الاحترام زي عندنا في مصر لما بنسلم بإيد وتوطي كتفها أو راسها"، بحسب تعبيره.

وفي ختام اللقاء نشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي تفاصيل اجتماع رئيس النادي بالمدرب القادم من جنوب أفريقيا، وشمل الحديث كل ما يخص فريق كرة القدم في المرحلة المقبلة.

ووعد الخطيب بتوفير كل سبل الدعم للجهاز الفني الجديد وتسهيل مهمته من أجل تحقيق الأهداف، وتطلعات الجميع خلال الفترة القادمة، خاصة في دوري أبطال أفريقيا.

بينما قال موسيماني خلال تصريحات عبر قناة الأهلي: "أعلم حجم المسؤولية التي في عاتقي في الوقت الحالي وأطمأن الجميع أن الأهلي فريق قوي وقادر على الفوز بدوري الأبطال بدليل وصوله إلى الدور قبل النهائي، ما يعني قدرته على الوصول للمباراة النهائية والتتويج باللقب".