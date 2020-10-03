مصطفى وزيري: سنعلن بكشف سقارة عن مفاجأة

يعلن، بعد قليل، تفاصيل كشف سقارة الأثري حيث تم عرض 27 تابوتا بخيمة تم تحضيرها خصيصا.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الكشف يحوي مفاجأة هامة تعلن عنها، مشيرا إلى أن الكشف هو مقبرة جماعية يوجد بها توابيت متعددة المستويات الاجتماعية من نبلاء وموظفين لرجال وسيدات.

وأشار إلى أن الكشف يحوي تماثيل للمعبود سوكر وصل عددها لـ50 تمثالا بخلاف 50 تابوتا وللمرة الأولى يتم العثور على تمثال للمعبودة نفر توم من البرونز وهو أمر غير معتاد بمنطقة سقارة، حيث أن الإله نفرتوم في الديانة المصرية القديمة هو إله، وابن بتاح وسخمت، صور بهيئة صبي يزدان رأسه بزهرة البشنين ورشتين عاليتين، وتخيله عباده زهرة بشنين مفتوحة، كما يمثل تمثال نفرتوم الذي عثر عليه بجانب توابيت سقارة الخشبية إله الشفاء والجمال في الميثولوجيا المصرية القديمة.