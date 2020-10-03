عاجل.. الصور الأولى لكشف سقارة الأثري: 50 تابوتا وتمثال نادر

تكشف وزارة السياحة والآثار، بعد قليل، عن تفاصيل كشف سقارة المنتظر. وقال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن اليوم سيشهد رفع النقاب عن واحد من أضخم الاكتشافات الأثرية خلال القرن الـ21 لمومياوات بمنطقة سقارة لدفنة بثلاثة أبيار عثر فيها على 50 مومياء في البئران الأول والثاني ولا يزال العدد في البئر الثالث جاري، ومن المتوقع العثور على عدد مماثل لتوابيت لم تمس منذ 2500 عام ومحتفظ أغلبها بنقوشة وألوانه في كشف سيكون مسار اهتمام العالم.

وأكد العناني في تصريحات لـ"الوطن"، أن الكشف يحوي كذلك 50 تمثالا للآله "سوكر" الحامي لمنطقة سقارة، وكشف نادر من البرنز لتمثال "نفرتوم" مصبوب ويحوي أحجارا كريمة من اللازورد وفيروز.

وتابع يفوق عدد المومياوات المستخرجة بتلك التي تم اكتشافها نهاية العام الماضي 2019، بمنطقة العساسيف بالبر الغربي لمدينة الأقصر، الذي كان يحوي 32 تابوتا، بعضها محتفظ بألوانه.

وأشار إلى أن الكشف لم يبح بجميع أسراره بعد، حيث يزيد عدد المومياوات المستخرجة من بئر الاكتشاف يوما بعد يوم، حيث تشير الدراسات المبدئية إلى أن هذه التوابيت هي توابيت تعود للعصر المتأخر قد تكون حفظت في مقابر جماعية.

ولم تُفتح منذ أن تم دفنها داخل البئر، منذ أكثر من 2500 عام، وأنها ليست الوحيدة، فمن المرجح أن يتم العثور على المزيد منها داخل النيشات الموجودة بجوانب البئر، التي تم فتح أحدها، وعُثر بداخلها على عدد من اللقى الأثرية والتوابيت الخشبية، وحتى الآن لم يتم تحديد هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت التي يحتفظ أغلبها بألوانه ونقوشه الكاملة.

وهو ما سيسهل مهمة الكشف عن تفاصيل تخص تلك المومياوات، وعلاقة أصحابها ببعضهم البعض، وستتم الإجابة عن هذه الأسئلة خلال الأيام القليلة المقبلة، من خلال استمرار أعمال الحفائر.

جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت عن أكثر من اكتشاف أثري خلال السنوات الماضية، في منطقة آثار سقارة، ويضم هذا الكشف أكبر عدد من التوابيت بدفنة واحدة، منذ اكتشاف خبيئة العساسيف.