وزير السياحة: السفراء "اتخضوا" من جمال متحف شرم الشيخ.. "هيبقى مفاجأة"

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، تفاصيل افتتاح متحف شرم الشيخ والذي تم تجهيز قاعتين من أصل تسع قاعات سيضمها المتحف.

وقال العناني، خلال حواره مع الإعلامي محمد الشاذلي، في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية القناة الأولى، إن وزارة السياحة تعمل على الجمع بين الترفيه والثقافة في الفترة القادمة، مشيرا إلى أن مصر بها شواطئ جميلة، إلا أنه إذا تم إضافة آثار بتلك المناطق سيتم تزويدها بقيمة تنافسية أمام الأسواق المنافسة التي لديها شواطئ.

وذكر، أن تلك الفكرة طرحت منذ 14 عاما بإقامة متحف ضخم جدا للآثار في شرم الشيخ، لكن توقف العمل فيه تماما منذ عام 2011، واستطاعت الوزارة استئناف العمل فيه منذ نحو عامين بأمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع، "إحنا جاهزين لافتتاح قاعتين بالمتحف في أكتوبر الحالي، على مساحة 5000 متر مربع وهو مايماثل نصف متحف التحرير، مش بنخلي حد يصور دلوقتي عشان هنخليه مفاجأة، السفراء تفاجأوا ودخلتهم قاعة واحدة، دخلوا المتحف واتخضوا من حجم الآثار وجمالها".

وأوضح، أنه رفض تصوير المتحف الآن حتى تكون هناك مفاجأة عند افتتاحه، متمنيا أن يساعد المتحف شرم الشيخ في زيادة قدرتها التنافسية مع غيرها، مثلما تم فتح متحف الغردقة بالعام الماضي.