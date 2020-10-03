"كأنها متحنطة إمبارح".. وزير الآثار يكشف تفاصيل 59 تابوتا بسقارة

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن عدد السفراء الحاضرين للإعلان عن الكشف الأثري الجديد في سقارة نحو 60 سفيرا وأسرهم من 43 دولة صديقة في مصر، لافتا إلى أن عدد التوابيت المكتشفة في المنطقة 59 تابوتا معظمهم في حالة جيدة من الحفظ.

وأضاف "العناني" خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن كشف أثري جديد في منطقة سقارة، أن هذا الكشف يعتبر الأول بعد وباء كورونا المستجد، لافتا إلى أن تطوير هرم زوسر بدأ منذ 2006 وتوقف تمام في 2011 بتكلفة أكثر من 150 مليون جنيه.

وأشار إلى أن التوابيت المكتشفة من العصر المتأخر نحو 600 قبل الميلاد أي 2600 سنة، "المومياء كأنها متحنطة إمبارح"، لافتا أنه سيتم فتح تابوتين أمام الحضور، أحدهما للإعلام والثاني للسفراء دون تصوير إعلامي، مشيرا إلى أنه جرى اكتشاف تمثال من البرونز من أروع ما يمكن للمعبود "نفرتم".