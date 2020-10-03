رئيس جامعة المنصورة يطلق قافلة "جسور الخير 9" إلى جنوب سيناء

أطلق الدكتور أشرف محمد عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم السبت، قافلة "جسور الخير 9" الطبية والبيطرية الشاملة والتي تقدم خدماتها بالمجان علي مدار أسبوع في مدينتي نويبع ودهب بمحافظة جنوب سيناء، تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى 47 لاحتفالات نصر أكتوبر المجيدة.

خرجت القافلة تحت رعاية الدكتور أشرف محمد عبد الباسط، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وبرئاسة الدكتور محمود محمد المليجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع كل من شركة سيديكو وفاركو للأدوية وأوركيديا للصناعات الدوائية.

وتنطلق القافلة بعد توقف دام أكثر من 6 أشهر، والتي بدأتها الجامعة في عام 2018 لتقديم خدماتها المتكاملة لأهالي المحافظات الحدودية والمناطق النائية والأكثر احتياجًا.

تأكيد الدور الريادي للجامعة وقت الأزمات

وبحسب البيان، عملت إدارة القافلة على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على سلامة جميع أعضائها وسلامة أهالي المدينتين المنتفعين من الخدمات المُتكاملة للقافلة، تأكيدًا على الدور الريادي المُجتمعي الذي تقوم به الجامعة وخاصة في وقت الأزمات، وإيمانًا منها بتوفير ونشر الرعاية الصحية في كافة أنحاء الجمهورية وخاصة المحافظات الحدودية، وحرصًا من الجامعة مُتمثلة في قطاع خدمة المُجتمع وتنمية البيئة على تعظيم دورها في خدمة المجتمع، وإفادته بالخبرات الأكاديمية لديها.

القافلة تضم أفضل الخبرات الطبية

وذكرت أن القافلة تضم عددًا من ذوي الخبرة في مجال الطب البشري بتخصصات: (الجراحة العامة، المسالك البولية، القلب وأوعية الدموية، المخ والأعصاب، الباطنة، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، الأسنان، الأطفال، الرمد، الأنف والأذن، الصدر، العظام، الأشعة، والتحاليل الطبية)، لتوقيع الكشف على الأهالي وصرف الدواء بالمجان من الصيدلية المُرافقة للقافلة، وكذلك الطب البيطري لتوقيع الكشف على الحيوانات والطيور وتقديم العلاج بالمجان، فضلاً عن وجود فريق من مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة لتوزيع الهدايا على الأطفال وتقديم فقرات ترفيهية لهم.

يذكر أن قوافل "جسور الخير"، تأتي دعمًا للمبادرات الرئاسية، في إطار خطة المجلس الأعلى للجامعات لنشر الرعاية الصحية بمحافظات الجمهورية، وتحقيقًا لمبدأ مساهمة الجامعات المصرية وقيامها بدورها المجتمعي في سبيل نشر وتوفير الرعاية الصحية لأكبر عدد من مُدن وقُرى الجمهورية وخاصة الحدودية منها.