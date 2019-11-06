اختتمت جامعة المنصورة القافلة الطبية والبيطرية المُتكاملة "جسور الخير 6" اليوم الأربعاء، بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، والتي استمرت لمدة 5 أيام.

قال د. محمود محمد المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس القافلة، إنه قد تم توقيع الكشف الطبي على 1584 حالة من أهالي المدينة والمناطق والوديان المُحيطة بها في مُختلف التخصصات الطبية خلال فترة عمل القافلة بالمدينة، وصرف العلاج لجميع الحالات من صيدلية القافلة بالمجان.

بالإضافة إلى إجراء 7 عمليات جراحية، وكذلك تحويل 23 حالة لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية اللازمة بمستشفيات جامعة المنصورة.

أضاف، في تصريح صحفي، إن أعضاء القافلة من المتخصصين في مجال التمريض نظموا ندوة توعوية اليوم الأربعاء، بمدرسة التمريض حول الإسعافات الأولية وتدريب الطلاب على كيفية فتح الممر الهوائي والتعامل مع النزيف والجروح والكسور وطرق عمل الجبائر ودعم الحياة الأساسي BLS.

أشار إلى أن جهود القافلة في مجال الطب البيطري أسفرت عن إجراء الفحوصات اللازمة وتوقيع الكشف الطبي البيطري على الحيوانات والطيور بإجمالي 1050 رأس من الأغنام والماعز، و460 من الجمال، و250 طائرا، و50 من الخيول، و5 حيوانات أليفة، وذلك على مدار أيام عمل القافلة بالمدينة.

وأشاد "المليجي" بالجهود المبذولة من قبل الأطباء والصيادلة والتمريض والفريق الإداري المُشاركين بالقافلة في سبيل إنجاح فعاليات القافلة.