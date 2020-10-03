بالتفصيل.. طريقة التقديم للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

خلال أيام تنتهي فترة تقديم طلاب الثانوية العامة في الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بعد مد المهلة إلى 6 أكتوبر.

ومدت الجامعة المهلة قبل بدء الدراسة بنحو أسبوعين نظرا لفتح باب التحويلات لطلاب الثانوية العامة المصرية، لمراحل التنسيق الثلاثة، وفتح باب القبول للشهادات العربية والأجنبية، وزيادة الطلب على التقدم لها.

ينتهي موعد التقديم للجامعة في الساعة الثانية ظهرًا، يوم 6 أكتوبر، على أن يعقد امتحان القبول لهؤلاء الطلاب بها، الأربعاء المقبل، كما هو معلن على موقعها.

خطوات التقديم للجامعة المصرية اليابانية

وتستعرض "الوطن" طريقة التقديم للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والخطوات التالية حتى موعد بدء الدراسة في 17 أكتوبر الجاري.

يتم تقديم الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا من هنــــــا، ولا يتم قبولها بغير هذه الطريقة.

أما المستندات المطلوبة عند التقديم، فهي: شهادة "الثانوية، والميلاد"، وصورة الرقم القومي أو جواز السفر، وإثبات إجادة اللغة الإنجليزية إن وجد (درجات اختبار IELTS أو TOEFL، وصورة شخصية بخلفية بيضاء 4 في 6، بالإضافة إلى بيان درجات من الجامعة، في حالة إذا كان تاريخ الحصول على الثانوية العامة قبل عام 2020.

أما عن رسوم التقديم، فهي 500 جنيه، غير قابلة للاسترداد، من خلال إيداع نقدي بالبريد المصري، على حساب الجامعة، واسمه "الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا"، ورقمه 0454812000001818، مع الأخذ في الاعتبار أنه لن يتم النظر في استمارة التقديم، بدون دفع الرسوم.

كما يطلب من المتقدم، اسم المستخدم و كلمة المرور للتأكد من شهادة الـSAT، لطلاب الدبلومة الأمريكية، وصورة إقامة الطالب وولي الأمر، للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية و الأجنبية) من الخارج.

ويجب علي الطالب إرفاق نسخة إلكترونية من الأوراق المطلوبة، مع استمارة التقديم، وسيتم طلب أصول هذه الشهادات مختومة بالختم الحي في حالة القبول النهائي.

ومن المقرر أن يتم إجراء جميع المراسلات أثناء فترة التقديم، عن طريق البريد الإلكتروني؛ لذا يرجى التأكد من استخدام بريد إلكتروني صحيح، مع ضرورة التحقق منه بصورة دورية.

ماذا بعد التقديم الكترونيًا؟

تقوم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بإرسال النتيجة بالبريد الإلكتروني لجميع المتقدمين بعد مراجعة الأوراق المقدمة، كما يتسلم المقبولين في مرحلة فحص الملفات إرشادات إجراء امتحانات القبول.

أما عن اختبارات القبول، سيتم انعقادها بمقر الجامعة في مدينة برج العرب الجديدة، بالإسكندرية، وهي بالنسبة لكلية الهندسة: اللغة الإنجليزية، والرياضيات 1 و 2، والتفكير المنطقي، والكيمياء، والفيزياء.

ويتم الإعلان عن نتائج امتحانات القبول عن طريق البريد الإلكتروني، مع دعوة المقبولين لحضور المقابلة الشخصية ، وإخطارهم بجدول ومكان انعقاد المقابلات، والتي تكون غالبًا بمقر الجامعة في مدينة برج العرب.

وتعلن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، النتيجة النهائية للمتقدمين، بعد انتهاء المقابلات الشخصية بثلاثة أيام عمل، ويتم إخطار المقبولين بجميع الإرشادات والتعليمات المطلوب اتباعها.