رئيس الجامعة المصرية اليابانية: اختبارات القبول شرط أساسي للالتحاق

كشف الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية، أنَّ الالتحاق بهذه الجامعة يختلف عن نظريتها من الجامعات الأجنبية الأخرى، مشيرًا إلى أنَّه يشترط للالتحاق ببرامج الكليات اجتياز عدد الاختبارات المؤهلة للقبول بالجامعة، إضافة إلى تخطي الحد الأدنى للقبول المحدد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح "الجوهري" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنَّ الالتحاق بالجامعة بمصروفات محددة ومعلنة على الموقع الإلكتروني للتنسيق وموقع الجامعة، فضلاً عن أن هناك منحاً كلية وجزئية للمتفوقين في اختبارات القبول وكذلك منحاً كلية للطلاب الأوائل من الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنَّه من ضمن الشروط، إجازة الطالب للغة الأجنبية الأولى وإجادة التعامل مع الحاسب الآلي.

وكشف "الجوهري"، إلى أنَّ الجامعة تسعى لاختيار وضم الطالب المتفوق "الشاطر" في مراحل دراسته سواء كانت الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها من شهادات.

غلق باب التقدم للالتحاق بالجامعة المصرية اليابانية الثلاثاء المقبل

وأعلنت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، مد فتح باب القبول واجراء الاختبارات للمتقدمين لها حتي يوم الثلاثاء المقبل 6 أكتوبر على أن يعقد امتحان القبول لهؤلاء الطلاب بالجامعة يوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر، كما هو معلن على موقع الجامعة، موضحة أنَّ القرار يأتي نظرًا لفتح باب التحويلات لطلاب الثانوية العامة المصرية لمراحل التنسيق الثلاثة وفتح باب القبول للشهادات العربية والاجنبية، وزيادة الطلب على التقدم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، مؤكّدة أنَّ الفتح يأتي لإتاحة الفرصة أمام الراغبين في التقدم للجامعة.

يُذكر أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح مؤخراً الحرم الجديد للجامعة بمدينة برج العرب على مساحة 200 فدان والمقام طبقاً لاحدث النظم المعمارية الصديقة للبيئة ويضم أحدث المعامل والتجهيزات المعملية التي تفر المناخ العلمي للتعلم والإبداع لطلاب الجامعة بشكل يضاهي النظم العالمية والمعايير الدولية.