تحويلات مرورية لمدة 3 أشهر لاستكمال إنشاء كوبري طريق الواحات 

تعين الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، وذلك لتنفيذ أعمال استكمال إنشاء الكوبري العلوي الكائن أعلى تقاطع طريق الواحات مع الطريق الدائري، والذي يستلزم غلق كلي لطريق الواحات تحديداً عند تقاطعه مع الطريق الدائري في الاتجاه القادم من طريق الفيوم وحدائق الأهرام باتجاه "مدينة السادس من أكتوبر - الواحات" وذلك لمدة 3 أشهر وحتى يوم السبت الموافق 2 يناير2021.

وعلى القادم من طريق الفيوم ومناطق حدائق الأهرام ويرغب في السير اتجاه مدينة السادس من أكتوبر واستكمال طريق الواحات، السير بطريق الواحات حتى محيط منطقة الأعمال "مكان الغق الكلي" ثم الصعود "إجبارياً يميناً" اتجاه الطريق الدائري بعد رفع كفاءة مطلع الطريق الدائرى لمسافة 250 مترًا من حيث الطبقة الأسفلتية والتوسعة العرضية اللازمة حتى يتناسب مع أحجام حركة المركبات المرتفعة المتوقعة، ثم استكمال السير بالطريق الدائري لمسافة كيلومتر واحد، ثم السير يساراً اتجاه فتحة الدوران المستحدثة بالجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى ثم استكمال السير اتجاه وصلة ططريق دريم لاندط المستحدثة باتجاه طريق الواحات مرة أخرى، ثم استكمال السير يميناً بطريق الواحات اتجاه "مدينة السادس من أكتوبر – مدينة الواحات.

وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة لتيسيير حركة المرور والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق منطقة الأعمال لتوعية وإرشاد المواطنين والحفاظ على سلامتهم.