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محمود مسلم

غلق كلي لحركة المرور وإجراء تحويلات بطريق الأوتوستراد

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الوطن
11:43 ص | الجمعة 25 سبتمبر 2020
حملة مرورية

حملة مرورية

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع القيام بتنفيذ أعمال الغلق الكلى لحركة المرور بطريق الأوتوستراد كوبرى (التونسى) بالاتجاهين لرفع "عدد 6 كمرات معدنية" الخاصة بالكوبرى المستحدث أعلى كوبرى التونسى، وذلك يومى الجمعة والسبت الموافقين  26،25/9/2020م، على أن يتم بدء الأعمال من الساعة الـ12 صباحاً و حتى الـ6 صباحاً من نفس اليوم.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة  بتنفيذ التحويلات المرورية الآتية:-القادم من مناطق منشآت ناصر تحويل حركة المرور تجاه مخرج كوبرى الأباجية تجاه محور صلاح سالم والدوارن والعودة من المآوى الدورانى أمام القلعة تجاه مناطق السيدة عائشة.القادم من مناطق المعادى تحويل حركة المرور بالمآوى الدورانى أمام المجزر الآلى تجاه الطريق الدائرى.ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة ووضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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