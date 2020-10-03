مقتل عامل وإصابة آخرين في انفجار بمدينة صناعية وسط إيران

أعلن المتحدث باسم مركز الطوارئ في أصفهان عباس عابدي، عن انفجار في مدينة رازي الصناعية بوسط إيران، ما أدى إلى مقتل أحد العمال وإصابة آخرين.

ووفقا لوكالة "مهر" الإيرانية، قال عابدي، في إشارة إلى الانفجار، إنه جرى الإبلاغ عن الحادث لمركز الطوارئ بمحافظة أصفهان الساعة 11:45 بالتوقيت المحلي، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأوضح أن "تفاصيل الحادث لم تعرف بعد".

بينما صرح مدير عام إدارة الأزمات بمقر محافظة أصفهان منصور شيشه، بأن الحادث وقع بسبب إهمال أحد العمال أثناء اللحام بخزان الوقود تابع لمصنع لإنتاج الزجاج.

وأضاف: "في هذا الحادث توفي عامل كان يعمل في اللحام جراء الانفجار والحريق".

وأكد أنه جرى إرسال قوات الإنقاذ والإغاثة من خدمات الطوارئ ورجال الإطفاء للمساعدة في الحادث، مضيفا: "حاليا تم محاصرة الحريق وجار إخماده".

وشهدت إيران سلسلة من الانفجارات والحوادث "الغامضة"، طالت منشآت نووية وعسكرية شملت ما لا يقل عن 25 انفجارا وحريقا في غضون ثلاثة أشهر.

وشملت التفجيرات انفجار قاعدة "خجیر" للصواريخ شرق طهران بالقرب من موقع بارتشين العسكري، في 26 يونيو الماضي.

يذكر أن انفجاراً آخر كان وقع في 10 يوليو الماضي، في منطقة غرمدرّة، غرب طهران، استهدف قاعدة جوية تابعة للحرس الثوري، حيث أظهرت صور للأقمار الصناعية لشركة "بلانيت لابز Planet labs" حدوث حرائق في مساحة 22 ألف متر مربع.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أن إحدى أقوى الفرضيات بشأن الانفجار في موقع نطنز النووي، في يوليو الماضي، هو "تورط عناصر داخلية".

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول حكومي إيراني رسمياً، عما سمّاه "تورط عناصر داخلية" في تفجير نطنز.

وكان بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قد قال في 2 سبتمبر الجاري، إنه جرى التعرف على منفذي التفجير، لكنه لم يخض في مزيد من التفاصيل.