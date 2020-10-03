الإحصاء: عدد سكان مصر يصل 101 مليون مساء اليوم

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنه من المتوقع أن يبلغ عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل 101 مليون نسمة، مساء اليوم السبت، الموافق 3/ 10/ 2020.

وكان عدد السكان قد بلغ 100 مليون نسمة يوم الثلاثاء الموافق 11/ 2/ 2019 وفقًا لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار الجهاز إلى أن زيادة المليون الأخيرة تحققت خلال 235 يوم "سبعة أشهر و25 يومًا". ويلاحظ تزايد الفترة الزمنية التي تتحقق فيها زيادة سكانية بمليون نسمة خلال الفترة (2018-2020) وهو ما يعني استمرار الانخفاض في أعداد الزيادة السكانية.

وقد بلغ متوسط الزيادة السكانية اليومية "الفرق بين أعداد المواليد والوفيات" 4255 نسمة خلال فترة بلوغ عدد السكان 101 مليون "من 11 فبراير إلى 3 أكتوبر 2020" أي 177 فردًا كل ساعة أي 3 أفراد كل دقيقة، بما يعني أن الوقت المستغرق لزيادة فرد إلى عدد السكان هو 20 ثانية. "مدة بلوغ 101 مليون، كل شهر 127660، الزيادة السكانية اليومية 4255، الزيادة السكانية كل ساعة 177، الزيادة السكانية كل دقيقة 2.9، 20 فردًا كل ثانية".

ويلاحظ أن معدل الزيادة السكانية في مصر مرتفع بشكل كبير بما يؤثر بصورة كبيرة على مجهودات التنمية التي تبذلها الدولة، مما يستلزم بذل المزيد من الجهد من كل الأطراف "وزارات ـ هيئات ـ مجالس متخصصة ـ مجتمع مدني ـ أفراد 000 إلخ" للحد من الزيادة السكانية وتقليل هذا المعدل لتحقيق التوازن مع معدل النمو الاقتصادي بما يمكّن أفراد المجتمع من جني ثمار التنمية.