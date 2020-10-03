"أبوبكر": تمكين المرأة في عهد الرئيس السيسي "غير مسبوق"

أكدت المحامية مها أبوبكر أن المرأة المصرية تعيش عهدًا غير مسبوق فيما يتعلق بإيمان الإرادة السياسية بدور المرأة المصرية وإمكانياتها، وأنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو يضع المرأة المصرية في مكانها الطبيعي المؤمن به "عمود الخيمة، والمحرك الحقيقي للمجتمع المصري، وتحمي شمسنا".

وأضافت أبوبكر، خلال حوارها في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنه كان ينقصنا في مصر أن المرأة المصرية تأخذ مكانتها الحقيقية في القيادة، "طول الوقت كانت المرأة هي اللي بتشتغل وحد غيرها بيقعد على المنصة"، وهذا ما تحقق في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة في زيادة الحقب الوزارية، المحافظين، مستشارة الرئيس للأمن القومي، بجانب مناصب في السلك القضائي، ويُعد ذلك بمثابة مكانة عظيمة تتشرف بها المرأة المصرية، وأصبح "تمكين المرأة"، أفعالاً موجودة على أرض الواقع وليس مجرد أقوال.

وتابعت: ينقصنا أن تؤمن المرأة المصرية بمكانها في القيادة ورؤية المجتمع، مثلها مثل الرجل.

وأشارت أبوبكر إلى أننا نحتاج توعية لمحيطنا الإنساني: "محتاجين توعية فيما يتعلق بالفن، وأن البنت زي الولد زي ما كنا بنسمع في الأغاني زمان"، مؤكدة أن هناك ثورة حقيقية في التشريعات بما يصب في صالح المرأة المصرية، وخاصة فيما يتعلق بتشديد العقوبات ضد المتحرشين، وتجريم عقوبات قضايا النفقة والمتهربين منها.