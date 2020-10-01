السيسي: مصر حريصة على المشاركة في مبادرات تمكين المرأة والارتقاء بها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تحرص على التعاون على المستويات الدولية والإقليمية من خلال المشاركة في جميع المبادرات ذات الصلة لتمكين المرأة والارتقاء بأوضاعها.

وأضاف السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة: "وتستضيف مصر حاليًا مقر المنظمة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، كما تتشرف مصر باختيارها لاستضافة مقر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وهو كيان جديد واعد ومن المقرر أن يبدأ عمله خلال الفترة القادمة".

وتابع: "هذه المنظمة ستعني بالنهوض بدور المرأة وضمان تمكينها وتحقيق المساواة بين الجنسين في إطار العمل الإسلامي المشترك".