أرمينيا: أذربيجان تستهدف المدنيين بقنابل عنقودية وصواريخ إسرائيلية

اتهمت وزارة الدفاع الأرمينية الجيش الأذربيجاني باستهداف السكان المدنيين في إقليم قره باغ، بالقنابل العنقودية من راجمات صواريخ LAR-160 إسرائيلية الصنع.

ونشرت الحكومة الأرمينية عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورًا تُظهر ما يُفترض أنها أجزاء من القنابل العنقودية العائدة لراجمات الصواريخ LAR-160 الإسرائيلية الصنع، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم"

جاء ذلك بعد أن أعلنت أرمينيا الخميس عن استدعاء سفيرها في إسرائيل لإجراء "مشاورات"، معه على خلفية "توريد" الحكومة الإسرائيلية أسلحة لأذربيجان.

وفي وقت سابق، أكد موفد "روسيا اليوم" إلى قره باغ العثور على شظايا صواريخ أُطلقت من جانب الجيش الأذربيجاني على قرى في المنطقة، عليها كتابات بالعبرية.

وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية قد أشادت بأداء طائرات مسيرة إسرائيلية الصنع في المواجهات العسكرية مع أرمينيا في قره باغ، التي بدأت الأحد الماضي.

قالت أرمينيا إن معارك عنيفة اندلعت في قره باغ، اليوم، السبت، بعدما بدأ الجيش الأذري تنفيذ هجوم على الإقليم الانفصالي.

وتواصلت المعارك بين الانفصاليين الأرمن وقوات أذربيجان في الإقليم بالرغم من الدعوات الدولية إلى وقف إطلاق النار، فيما كانت سلطات قره باغ حذرت من أن "المعركة الأخيرة" بدأت، وفقًا لما نشرته شبكة "يورونيوز".

وبعدما قصفت أذربيجان مراراً ستيباناكرت الجمعة، كان الليل أكثر هدوءاً في كبرى مدن قره باغ، لكن السلطات الأرمينية والانفصالية أفادت عن معارك عنيفة على خط الجبهة.

ولم يتمكن أي من الطرفين حتى الآن من تحقيق تقدم حاسم على الآخر في اليوم السادس من المواجهات، غير أن الضغط يشتد حيث طال القصف عدة مدن وقرى خلال الأيام الأخيرة.

أدانت روسيا والولايات المتحدة وفرنسا تواصل الأعمال القتالية في منطقة قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان، مبدية قلقها إزاء تقارير عن سقوط ضحايا بين المدنيين، ومعتبرة أن قوى خارجية تقوض مساعي إحلال السلام في قره باغ.

وأكد ممثلو الدول المشاركة في مجموعة مينسك الخاصة بقره باغ ضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في بيان مشترك صدر عنهم ونشرته الخارجية الروسية اليوم السبت، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أنهم يدينون بأشد العبارات استمرار أعمال العنف في قره باخ وقصف أهداف تقع في عمق أراضي أرمينيا وأذربيجان خارج خط التماس بين الطرفين.