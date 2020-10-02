لليوم السادس على التوالى.. استمرار حدة الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان

استمرت حدة الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان لليوم السادس على التوالي، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى في المنطقة المتنازع عليها، وأعلنت وزارة الخارجية الأرمينية، استعدادها للتعاون مع منظمة الأمن الأوروبية لفرض وقف إطلاق النار في قره باغ.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آنا نجداليان، اليوم، "إن تركيا متورطة بشكل مباشر في العدوان الأذري"، موضحة أن الخبراء العسكريين الأتراك يقاتلون جنبًا إلى جنب مع الأذريين، الذين يستخدمون الأسلحة التركية، بما في ذلك الطائرات المسيرة والطائرات الحربية وتقوم تركيا بتجنيد ونقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب المجندين من أجزاء من سوريا التي يسيطرون عليها ومن ليبيا.

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية سيطرة قواتها على عدة مرتفعات استراتيجية، على خط التماس في إقليم قره باغ.

وكشفت الحكومة الأذربيجانية عن تعرض مجموعة من الصحفيين، بينهم أجانب، للقصف من قبل القوات الأرمينية، وبعد يوم واحد من إصابة 4 صحفيين، بينهم فرنسيان من فريق صحيفة "لوموند"، من جراء القصف من جانب أذربيجان.

أعلن نائب قائد جيش قره باغ، أرتور سركسيان، آخر الأرقام والمستجدات العسكرية في ظل القتال العسكري الدائر بين أرمينيا وأذربيجان،عن سقوط 54 جنديا آخرين قتلى اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 158.

أما خسائر الطرف الأذربيجاني فبلغت، بحسب وزارة الدفاع الأرمينية، نحو 830 عسكريا، بالإضافة إلى إسقاط 4 مقاتلات و3 مروحيات و17 طائرة مسيرة.

ودعا رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، تركيا إلى التوقف عن التدخل في النزاع المسلح الجاري في إقليم قره باغ، والبدء في لعب دور بناء لتهدئة الوضع هناك، قائلا: "يجب على الجميع أن يلعبوا دورا بناء أكثر للإسهام في خفض التصعيد، نحن نريد أن يتوقف التدخل الخارجي، إنه يعقد الوضع".