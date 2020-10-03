شهر به.. محام يطعن على تأييد إدراج اسم مرشح بكشوف الانتخابات

أقام سلطان عبد الغني المحامي، طعن قضائي أمام المحكمة الادارية العليا، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، ضد أحد مرشحي محافظة مرسي مطروح، لإلغاء قرار إدراج اسم مرشح من كشوف المرشحين بانتخابات مجلس النواب.

وذكر المحامي، أنه أقام ضده دعوى جنائية بمحكمة إسكندرية الاقتصادية، يتهمه بالتشهير به بسبب عداء علي خصومة قضائية أثناء ممارسة عمله كمحامي حر على صفحة "الفيس بوك".

وكانت محكمة القضاء الإداري بإسكندرية، قضت برفض دعوى المحامي، وتأييد قرار اللجنة العليا للانتخابات والمتضمن قبول أوراق المرشح المطعون ضده، لعدم صدور حكم بات ونهائي في القضية المحررة ضد المرشح، أو الحجر عليه.

وحملت الدعوى رقم 17835 لسنة 74 قضائية.

ويبدأ الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وتأتي محافظات المرحلة الأولى كالتالي: "الجيزة والفيوم وبني سويف وامنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

بينما محافظات المرحلة الثانية فهي: "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

وتجرى الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد وافثنين الماوفقين 21، 22، 23، نوفمبر 2020، وتجرى الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالداخل أيام الإثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر.

بينما تجرى المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 4،5،6 نوفمبر 2020، وتجرى الانتخابات المرحلة الثانية في الداخل 7،8، نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر، وتجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات لمن في الخارج أيام 5، 6، 7، ديسمبر، وتجرى الإعادة في الداخل للمرحلة الثانية أيام، 7، 8، ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.