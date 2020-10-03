البندقية مهددة بالغرق.. إيطاليا تواجه "آليكس" بالحواجز المضادة

بعد مرورها من فرنسا مخلفة خسائر معتبرة، العاصفة "آليكس" ستصل إلى إيطاليا الأحد مهددة بإغراق مدينة البندقية بالأمطار الغزيرة، غير أن المدينة واثقة من حواجزها المضادة للفيضانات.

وتستخدم سلطات المدينة هذه الحواجز الحمائية الصفراء لأول مرة بعد تحذير خبراء الأرصاد الجوية من كوارث قد تحدثها العاصفة آليكس بالبندقية، لاسيما أن أثر العاصفة يتزامن هذه المرة مع موعد المد البحري، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

تتشكل هذه الشبكة الحمائية للمدينة التاريخية من الفيضانات من 78 حاجزا، ويكمن دورها في منع الوصول المفرط لفائض مياه الأمطار والمد إلى مدخل بحيرة البندقية، والحؤول دون وقوع فيضانات مكلفة. وتقدر فاتورة هذه الفيضانات في مدينة البندقية أحيانا بمليارات اليوروهات.

ويفترض أن تتمكن الحواجز الصفراء، الحامية للمدينة من آثار العواصف والمد البحري، من الصمود في وجه أمواج بعلو 3 أمتار.

قالت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، إن ثمانية أشخاص على الأقل فُقدوا عقب عاصفة اجتاحت جنوب شرقي البلاد وتسببت في فيضانات قوية حول مدينة نيس.

وسجلت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو فرانس" هطول 450 ملليمترًا من الأمطار على مدى 24 ساعة في بعض المناطق، وهو ما يعادل نحو أربعة أشهر من الأمطار في هذا الوقت من العام.

وتسببت العاصفة، التي يطلق عليها اسم "أليكس"، في رياح شديدة بلغت سرعتها أكثر من 180 كيلومترًا في الساعة في منطقة بريتاني بين يومَي الخميس والجمعة.