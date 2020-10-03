خصومات 50%؜ وتوقيع كتب في الاحتفال باليوم العالمي للترجمة غدا

ينظم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، مجموعة من الفعاليات احتفالا بيوم الترجمة العالمي والذي يوافق 30 سبتمبر من كل عام، والذي تم تأجيله بسبب تعليق أنشطة وزارة الثقافة حدادا على رحيل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت.

‎ويضم الاحتفال عددا كبيرا من الفعاليات تبدأ غدًا، بمجموعة من حفلات التوقيع يشارك بها كل من الدكتور عبد العزيز حمدي مترجم كتاب "الصين في عشر كلمات" في تمام الواحدة ظهرًا، وفي تمام الواحدة والنصف ظهراً حفل توقيع "النيل في عصر ما قبل الاستعمار" بحضور المترجم الدكتور نادر نور الدين و يأتي حفل توقيع كتاب "المادة والعقل"في تمام الثانية بحضور الدكتور صلاح إسماعيل، ‎كما يقدم المركز احتفالا بهذه المناسبة خصومات 50% على جميع الاصدارات لكل القراء.

وفي سياق متصل يشارك المركز القومي للترجمة في معرض الإسكندرية للكتاب، والذي تنطلق فعالياته من الخميس الموافق 1 إلى 10 أكتوبر المقبل، بمجموعة كبيرة من أهم وأحدث إصداراته، وتشمل القائمة المشاركة مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، نذكر منها: "موسوعة تاريخ الأدب العربي"، "موسوعة المسرح"، "الواقعية السحرية"، "يوسف إدريس :خفايا الإبداع "، "صعود أهل النفوذ"، "من بابل الى التراجمة"، "هوية فرنسا"،يوميات الحداد"، "الدين وتدهور السحر"، "ألف ليلة وليلة أو: الليالى العربية"،و"النسوية وحقوق المرأة حول العالم "، "بيزنس حقوق الانسان "، "كيف يحرك الأقتصاد العالم "، "الثلاثة الكبار في عالم الاقتصاد"، "مقدمة في النظرية السياسية الدولية "، "التسويق الصعب :الإعاقة والعمالة في مصر "، "موسوعة النظرية الثقافية "، "هل انتصرت البكتريا"، "موسوعة الهرمانيوطيقا"، "الأمة تصويرًا ونحتًا"، "في علم الكتابة"، "الكيلومتر الدهبي"،"نسوة منتقبات "، "مائة عام من الأدب الروسي".

ويشمل كذلك توقيع "الدروب المنسية في أفريقيا"، "أسباب الحرب العالمية الثانية "، "الطفل في مصر القديمة"،"تاريخ البحر الأحمر :من ديليسيبس حتى اليوم "، "السامية ومعاداتها "،"الرمال المتحركة "،"عن الحرب "، "الفيسبوك والفلسفة :بما تفكر "، "جسد متألم :صنع العالم وتفكيكه"، "الدليل العملي للترجمة الأدبية "، "أدولف"، "اليهود والعلم والمال "، "تفسير سفر الأمثال وشرحه بالعربية"، "كيف تحيا في رفاه"، "رحلة الى الحجاز و مصر "، "المادة والعقل :بحث فلسفي".