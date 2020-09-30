تعرف على مشاركات القومي للترجمة في معرض الإسكندرية للكتاب

يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، في معرض الإسكندرية للكتاب، والذي تنطلق فعالياته من الخميس الموافق 1 إلى 10 أكتوبر المقبل، بمجموعة كبيرة من أهم وأحدث إصداراته.

تشمل القائمة المشاركة مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، نذكر منها: "موسوعة تاريخ الأدب العربي"، "موسوعة المسرح"، "الواقعية السحرية"، "يوسف إدريس :خفايا الإبداع "، "صعود أهل النفوذ"، "من بابل الى التراجمة"، "هوية فرنسا"،يوميات الحداد"، "الدين وتدهور السحر"، "ألف ليلة وليلة أو: الليالى العربية"،

و"النسوية وحقوق المرأة حول العالم "، "بيزنس حقوق الانسان "، "كيف يحرك الأقتصاد العالم "، "الثلاثة الكبار في عالم الاقتصاد"، "مقدمة في النظرية السياسية الدولية "، "التسويق الصعب :الاعاقة والعمالة في مصر "، "موسوعة النظرية الثقافية "،"هل انتصرت البكتريا"، "موسوعة الهرمانيوطيقا"، "الأمة تصويرًا ونحتًا"، "في علم الكتابة"، "الكيلومتر الدهبي"،"نسوة منتقبات "،"مائة عام من الأدب الروسي".

و"الدروب المنسية في أفريقيا"، "أسباب الحرب العالمية الثانية "، "الطفل في مصر القديمة"،"تاريخ البحر الأحمر :من ديليسيبس حتى اليوم "، "السامية ومعاداتها "،"الرمال المتحركة "،"عن الحرب "، "الفيسبوك والفلسفة :بما تفكر "، "جسد متألم :صنع العالم وتفكيكه"، "الدليل العملي للترجمة الأدبية "، "أدولف"، "اليهود والعلم والمال "، "تفسير سفر الأمثال وشرحه بالعربية"، "كيف تحيا في رفاه"، "رحلة الى الحجاز و مصر "، "المادة والعقل :بحث فلسفي".

وتفتتح دكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، في السادسة مساء الخميس ١ أكتوبر معرض الإسكندرية للكتاب، الذى تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة دكتور هيثم الحاج علي، بأرض كوتة بالأزاريطة، ويستمر حتى ١٠ أكتوبر، ويعد المعرض بداية لعودة معارض الكتاب بالمحافظات، بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.

يقام المعرض على مساحة ٤٢٠٠ متر مربع، ويشهد مشاركة ٩٥ ناشرًا، ومشاركة مختلف قطاعات وزارة الثقافة منها المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالإضافة إلى مكتبة إسكندرية وأكاديمية الفنون، ومؤسستا دار المعارف والأهرام.