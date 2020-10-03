مدبولي يشهد التوقيع النهائي على اتفاق السلام السوداني

وقعت الحكومة السودانية والجبهة الثورية (التي تضم قوى سياسية وحركات مسلحة)، على اتفاق السلام، بشكل نهائي، في مراسم أقيمت في ساحة الحرية في جوبا.

فيما وقع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي ترأس وفد مصر في تلك المراسم، على الاتفاق، كشاهد عليه.

وبدأت مراسم الاحتفال، التي نقلها تلفزيون السودان، بتوقيع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، على الاتفاق ممثلا للحكومة السودانية، كما وقعه قادة ورؤساء الفصائل والحركات المكونة للجبهة.

ووقع على الاتفاق كضامن، رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، رئيس تشاد أدريس ديبي، ووزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، الذي رأس وفد بلاده في الاحتفال.

كما وقع كشهود على الاتفاق، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، وممثلون عن الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة.

وبعد ذلك أقيمت فقرات فنية في ساحة الحرية، لفنانيين من السودان وجنوب السودان، وسط أجواء عمها الفرح.