محافظ بورسعيد: حريص على تدريب وتأهيل العاملين بالقطاع الحكومي

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أمس السبت، عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، وذلك لمتابعة تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية والحكومية.

حضر اللقاء محسن سعيد رئيس جهاز مشروع تعمير سيناء، وشامة شردي رئيس الإدارة المركزية مدير المديرية المالي، وأيمن السنباري مدير عام المشتريات بالمديرية المالية وخالد حلمي مراقب مالي وحدة الصناديق الخاصة.

وطالب اللواء عادل الغضبان خلال اللقاء، بالاستمرار في تأهيل وتدريب العاملين في الإدارات المالية المختلفة، من خلال ورش عمل ودورات تدريبية، لرفع كفاءتهم والارتقاء بمنظومة إدارة المعلومات المالية والحكومية بالمحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد أنه حريص على تدريب وتأهيل كافة العاملين بالقطاع الحكومي، بالتزامن مع الطفرة الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها بورسعيد كقاطرة للتنمية في مصر، الأمر الذي يستوجب تطوير كافة الخدمات الحكومية وتأهيل الموظفين وتدريبهم على أحدث نظم الإدارة والتكنولوجيا الحديثة.

كان محافظ بورسعيد قد اجتمع بالدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وتناول اللقاء متابعة موقف إنشاء المصانع الجديدة والمجمع الصناعى فضلاً عن الإنشاءات الجديدة بالمنطقة الصناعية بالمحافظة.

وقالت الوزيرة إن الوزارة حريصة على التواصل مع كافة المحافظين لمتابعة حركة التنمية الصناعية والتعرف على أهم التحديات التى تواجه المنتجين والسعى لحلها بهدف ضمان إستمرار دوران عجلة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.

وأشارت جامع إلى أن اللقاء تناول متابعة موقف العملية الإنتاجية بالمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد والتى تضم 429 مصنعاً منها 301 مصنع منتج فى العديد من الصناعات المختلفة، فضلاً عن الإستثمارات الصناعية بالمحافظة سواء القائمة وشهدت توسعات أو الجديدة والتى تضمنت مجالات إنتاج الإطارات ولمبات الليد والضفائر الكهربائية فضلاً عن الدهانات والصناعات الغذائية إلى جانب مجمع الصناعات الصغيرة والذى يضم 118 وحدة بمنطقة جنوب الرسوة ومجمع الـ54 مصنعا والمخصص للملابس الجاهزة.

ومن جانبه أوضح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن هناك طفرة غير مسبوقة تشهدها المحافظة وبصفة خاصة فى المجال الصناعى، حيث تسعى المحافظة جاهدة إلى التحول للنشاط الصناعى والتصديرى أيضاً ويعكس ذلك المشروعات الصناعية العملاقة التى تمت ببورسعيد مؤخراً حيث أسهمت فى جعل المحافظة من أهم المدن الصناعية فى مصر، مؤكداً حرص المحافظة على تقديم كل الدعم للمستثمر الجاد الأمر الذى يسهم فى إنشاء المزيد من المشروعات الصناعية وتوفير الآلآف من فرص العمل أمام شباب المحافظة.

وأشاد محافظ بورسعيد بالدعم غير المحدود الذي تقدمه نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لتعزيز التنمية الصناعية بالمحافظة، وتقديم العديد من المبادرات لخدمة شباب المحافظة من خلال مجمع خدمات المنشآت الصغيرة التابع لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يتيح خدمات متميزة للراغبين في إقامة مشروعات جديدة ومن ثم توفير فرص عمل لأبناء بورسعيد.