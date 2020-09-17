خبير معلومات يوضح طريقة معرفة الحسابات المزيفة على "السوشيال ميديا"

أوضح وليد عبد المقصود استشاري أمن معلومات، طريقة معرفة الحساب الحقيقي من المزيف على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال عدة طرق سهلة وبسيطة، منها رؤية التعليق إن كان مكررا أم لا.

وأضاف وليد عبدالمقصود، في لقاء خاص مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الحسابات المزيفة ستجدها دائما من خلال التعليقات، حيث سيرى المتابع على مواقع التواصل الاجتماعي نفس التعليق أو نفس الطريقة والمنهجية في الكتابة ونفس الجمل في أكثر من حساب في نفس الوقت، على سبيل المثال تدوينة 140 حرفا عن قضية معينة بكلمات بها نفس المعنى.

وتابع أن تلك الطرق توضح أن الحساب مزيف وليس حقيقيا، ويتم التحكم في تلك الحسابات من خلال برامج متخصصة يديرها شخص مدفوع الأجر، قادر على التحكم في ألف حساب في نفس الوقت.

وأردف أن ما يراه المصريون على السوشيال ميديا موجه، والمواطن المصري مستهدف من خلال تلك البرامج لتوجيهه نحو موقف معين من قضية معينة لمحاولة ضرب الدولة المصرية.

وأوضح أن من هنا ظهر مصطلح الكتائب الإلكترونية، حيث إن كل شخص من المبرمجين يستطيع التحكم في ألف حساب، فإن كانوا مجموعة يصبحوا كتيبة إلكترونية، تلك الكتيبة تتمركز في مكان خارج الدولة، ويستعينوا ببعض الأشخاص داخل الدولة.