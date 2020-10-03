تفاصيل القبض على "ظاظا وزوجها" بعد واقعة "الفرح المسحور" بالدقهلية

بدأت الأمور طبيعية داخل فرح بقرية الرحمانية بالدقهلية، ضحكات العروسين وفرحة المعازيم كانت المشهد الأبرز حتى تناول بعضهم عصيرًا قدم إليهم من البوفيه الخاص بحفل الزفاف، وبعدها تبدلت الضحكات والرقص ومظاهر الفرحة إلى صرخات واشتباكات بين العروسين والمعازيم بشكل عشوائي دون معرفة أي أسباب.

"عصير الجنون" بحسب وصف أحد أبناء القرية في محاضر الشرطة كان السبب الرئيسي في أن تسوء الأمور بينهم، فاعتدى العريس على عروسه أمام المعازيم، حالة الهرج والمرج استمرت قرابة ساعة كاملة حتى أحضر أحد أبناء القرية الفيديو.

"ظاظا" تلك السيدة التي كال لها جميع أبناء القرية كافة الاتهامات وحملوها مسئولية ما حدث، بسبب أعمال السحر والشعوذة التي تمارسها، بحسب أقوال عدد من سكان القرية أمام المباحث.

وتمكنت المباحث من القبض على "ظاظا" وزوجها، وآخرين من سكان القرية، بعد حدوث أعمال الشغب التي ربطوها بوجود سحر في العصير.

وكشف مصدر أمني تفاصيل اعترافات مزارع بحرق سيارتين في أحداث قرية الرحمانية التابعة لمركز ميت غمر، حيث قال المتهم وهو مزارع وشقيق العريس، إن المتهمة سحر الشهيرة بـ"ظاظا" وزوجها يعملان بالسحر والشعوذة وسبق أن أرسلا لهم يطلبون "إتاوة" قبل زفاف شقيقه مقابل عدم قيامهما بعمل سحر له وربطه.

وأضاف المصدر أن المتهم قال إنه بعد رفض أسرته دفع إتاوة للساحر وزوجته قاما بعمل سحر لأسرة العروسين، ولم يجد شقيقه تبريرًا أمام أهله عن عجزه على الدخول بعروسه سوى إدعاء تعرضه لأعمال السحر، ليستعينوا بعدد من الشيوخ والسحرة، الذين مارسوا بعض أعمال الدجل، لكن استمر عجز الشاب.

وأقر المتهم حسب المصدر أن أسرتي العروسين كانت بينهما خلافات، إذ نشبت مشاجرة بينهما خلال حفل الزفاف واعتدوا على بعضهم البعض، وعقب عجز العريس عن الدخول بزوجته، اتهموا سيدة تدعى "سحر" وزوجها بوضع أعمال سفلية في العصير المقدم للمعازيم، فصدرت عنهم أعمال وتصرفات جنونية خلال حفل الزفاف.

وأوضح المتهم أنه استعان بأقاربه وتوجهوا إلى منزل الدجال وزوجته وحرقوا سيارتين، ومنعتهم قوات الشرطة قبل أن يفتكوا بالدجال وزوجته وشخص آخر كان معهم بالمنزل، وهو دجال وساحر سفلي من الجيزة استعانت به المتهمة "ظاظا" لعمل السحر.

وخلال التحقيقات، أكد المتهمون من أسرتي العروسين أنهم تعرضوا للسحر والشعوذة خلال زفاف بالعزبة، مما تسبب في إفساد الحفل، ووصل الأمر إلى أن ضرب العريس عروسه، وتعدوا بعضهم على بعض بالضرب، دون أن يشعروا بما حدث.

وأوضح المتهمون أنهم ظلوا تحت تأثير السحر، الذي وضعته لهم المتهمة، وتدعى "ظاظا"، في العصير، لافتين إلى أن كل من شرب العصير لم يستطع السيطرة على تصرفاته، وقاموا بتصرفات غريبة تصل إلى درجة الجنون، وأحضروا مشايخ لعلاجهم، إلا أنهم فشلوا في فك السحر، معتبرين أنهم أصيبوا بأضرار بالغة، نتيجة "السحر"، الذي فعله لهم المتهمون الثلاثة الآخرون، وأنهم توجهوا إلى الشرطة لتحرير محاضر ضد السحرة، ولكنهم فوجئوا باتهامهم بحرق سيارتين.

وتبلغ لمركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية قيام أحد الأشخاص بإشعال النيران بسيارتين ملاكي بعزبة عفيفي التابعة لقرية الرحمانية دائرة المركز، وتجمع بعض الأهالي بمكان الواقعة.

وانتقلت قوات قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للقطاع وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية وقوات الأمن المركزي وقوات الحماية المدنية، وتبين اشتعال النيران بسيارتين ملاكي (الأولى ملك مبلط، مقيم بالجيزة، والثانية ملك مزارع ومقيم بذات العزبة) وجرت السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية دون إصابات واحتراق بعض أجزائهما.

وتوصلت التحريات إلى تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (مزارع - مقيم بذات العزبة) بتحريض من (7 مزارعين - جميعهم مقيمون بذات العزبة).

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهة المتهم اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة، لتضرره من مالك السيارة الأولى لممارسته أعمال الدجل والشعوذة بمساعدة مالك السيارة الثانية وزوجة الأخير، وتردده على مسكنهما وقيامهم بأعمال دجل لشقيقه المتزوج حديثاً والتي أضرت به وبزوجته وأنه حال مشاهدته دخول مالك السيارة الأولى لمنزل مالك السيارة الثانية قام بسكب كمية من سائل البنزين وإشعال النيران بالسيارتين في وجود تجمع من الأهالي بتحريض من المزارعين، وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء باعترافاته أيدوها.