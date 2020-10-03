1.7 مليون جنيه تكلفة تنفيذ 5 وحدات ترشيح طبيعي بسوهاج

أكد اللواء المهندس محمد بدرب محمد دين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والعضو المنتدب، أنه جار التوسع في استخدام تكنولوجيا الترشيح الطبيعي على ضفاف النيل، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لتنفيذ 5 وحدات ترشيح طبيعي؛ لتوفير إمدادات مياه صالحة للشرب ذات جودة عالية ومستدامة تتميز بالتخلص من العكارة والطفيليات الممرضة، ومعظم الملوثات الأخرى بمياه نهر النيل، دون الحاجة إلى إضافة شبه أو كلور أو أي طريقة تعقيم أخرى.

وأوضح رئيس "مياه سوهاج"، أن الوحدات الجاري تنفيذها تتمثل في وحدتي ترشيح طبيعي بمحطة مياه الظهير، وأخرى بمحطة الطوايل بمركز ساقلتة، وثالثة بـ"مياه المراغة النقالي" بالمركز، ورابعة بـ"مياه جزيرة المنتصر"، بمركز المنشاة؛ إذ تبلغ الطاقة التصميمية لكل وحدة 30 لتر لكل ثانية، بتكلفة اجمالية تبلغ 1.7 مليون جنيه، مشيرا إلى أن بداية التنفيذ كانت في أغسطس الماضي، على أن يتم الانتها نهاية نوفمبر المقبل.

جدير بالذكر أن تكنولوجيا الترشيح الطبيعي من التكنولوجيات المستخدمة في تنقية المياه بأوروبا، كبديل للمعالجة التقليدية، والشركة قامت بتنفيذ 17 وحدة ترشيح طبيعي في وقت سابق، بمراكز ساقلتة وسوهاج وأخميم والمراغة والمنشاة.

وطالبت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي، تكاتف الجهود الحكومية مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص؛ لنشر الوعي بأهمية الترشيد في استهلاك الموارد المائية بين المواطنين، والحفاظ على الاستثمارات التي تضخها الدولة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بشكل مستمر.

نصائح لترشيد استهلاك المياه

وتقدم "الوطن" نصائح لترشيد استهلاك المياه، منها:

-ضرورة توعية المواطنين بأهمية المياه، وأهمية ترشيد استهلاكها.

- فتح الصنبور عند الحاجة فقط، وإغلاقه بإحكام عند الانتهاء من استخدامه، ما يساهم في تقليل فاتورة الاستهلاك الشهرية، وبالتالي تخفيف الأعباء المالية.

- ضرورة تركيب قطع توفير المياه.

- إجراء تصليح دورى للحنفيات والمواسير الخاصة بالماء، والتى تحدث تسربا في المياه.

- الاستفادة من مياه غسل الفواكه والخضار فى رى النباتات فى الحديقة المنزلية.

- ري النباتات في الصباح الباكر، أو عند الغروب؛ لتجنب تبخر المياه بشكل كبير، مما يضطر المزارع إلى الزيادة فى عدد مرات الري، حتى يحصل النبات على حاجاته.

- استخدام الأساليب الحديثة في الري، وخاصة بطريقة التنقيط؛ لتجنب فقد الكثير من المياه، وبالتالى توفيرها، وترشيد استخدام المياه الخاصة بالزراعة.

- معالجة مياه الصرف الصحي، بحيث تصبح صالحة لعمليات الرى، والاستخدامات الصناعية.