محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع مياة الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور اللواء أيمن خيري، مدير الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي والمهندس السيد شلبي رئيس قطاع المياه بأشغال مياه هيئة قناة السويس.

وخلال الاجتماع، تابع محافظ بورسعيد مستجدات الأعمال الخاصة بتطوير ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي ومياه الشرب بمنطقة القابوطي الجديد بجنوب بورسعيد وذلك في إطار أعمال الصيانة ورفع الكفاءة التي يشهدها قطاع الصرف بنطاق المحافظة، للتخلص من مشكلات الصرف الصحي واستيعاب المشروعات الجديدة، وتذليل أي عقبات، خاصة بمشروعات المنطقة الصناعية.

وأكد محافظ بورسعيد، أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة قناة السويس ممثلة في قطاع الأشغال لتنسيق وتنميط الخدمات بالمنطقة بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات في قطاع الصرف ومياه الشرب بمنطقة القابوطي الجديد التي تعد من المناطق الواعدة.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد عقد اجتماعا منذ أيام لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات التنموية بحي الضواحي، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، واللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي، ومديري إدارات الإسكان ووحدة تطوير العشوائيات والمساحة والتخطيط.

وناقش المحافظ مع الحضور خطط تطوير عدد من المناطق بحي الضواحي بما يتماشى مع الطفرة الملموسة على أرض بورسعيد في كل المجالات، كما أكد على التعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، لرفع كفاءة وتطوير عدد من المناطق بحي الضواحي، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة لكل الأحياء.

ووجه اللواء عادل الغضبان، بالتعاون والتنسيق بين كل الجهات المختصة، لإنجاز أعمال التطوير في أقرب وقت، تماشيا مع المشروعات القومية التي يشهدها حي الضواحي، لافتا لأهمية حي الضواحي باعتباره من أكثر الأحياء كثافة سكانية، ويتطلب المزيد من المجهودات والتنمية.