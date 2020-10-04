بخط الإيد.. "أدهم" يعد كتابا عن الشخصيات الفرعونية: حبيتهم لما درستهم

"خوفو، خفرع، منكاورع"، ملوك الفراعنة في عصور مصر القديمة، تمتلأ بإنجازاتهم صفحات كتب التاريخ والدراسات الاجتماعية، لم تمر أسماؤهم مرور الكرام على الصغير أدهم صاحب الـ11 عاما، ظلت عالقة برأسه يبحث عن المزيد من معلومات وأسرار حياتهم، كلما وجد نفسه في وقت فراغ جمع صوًا لهم وأمسك قلمه بأنامل أصابعه ليوثق حياتهم في كتاب اختار له عنوانا "رحلة في أعماق الزمن".

بعد اجتيازه اختبارات نهاية العام الدراسي للصف الرابع الابتدائي حرص أدهم مصطفى طالب مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية للغات بمحافظة القليوبية، على الاحتفاظ بكتاب مادة الدراسات الاجتماعية الخاص به لحبه وتعلقه الشديد بالشخصيات التاريخية، خاصة الفرعونية التي درسها على مدار العام، وبحسب روايته لـ"الوطن" فكر في بداية الأمر بقص صورهم ولصقها على جدران غرفته، "فكرت أعمل كده عشان بحبهم"، إلا أنه سرعان ما استبدل الفكرة بفكرة أخرى.

أدهم: ترجمت الشخصيات الفرعونية باللغة الإنجليزية

خلال فترة الإجازة الطويلة التي قضاها الطالب الصغير بالبيت خلال أزمة فيروس كورونا، استغلها في جمع صور الشخصيات التاريخية من كتابه المدرسي، وبخط يده بدأ تدوين سيرتهم الذاتية وإنجازاتهم على صفحات كراسة خصصها لذلك، "جمعتهم في كشكول ولما أنتهي من تجميع أكبر عدد من الشخصيات هطبعه في كتاب خاص بيا"، بحسب تعبيره.

لم يكتف طالب الصف الخامس الابتدائي بتدوين سيرة ملوك الفراعنة باللغة العربية، بل ترجمها بخط يده إلى الإنجليزية أيضًا، "بحب التاريخ جدا وعندي أمل أعمل كتاب خاص بيا قريب رغم سني الصغير"، يدعمه في ذلك أهله في البيت، حسب قوله.