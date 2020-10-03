كيفية الاستفادة من التعليم الهجين في العام الدراسي الجديد

هنا مدرجات معقمة.. هنا زجاجات من الكحل تستقبلك.. هنا لافتات تحمل عبارات توعوية مهمة.. هنا نظام دراسي مختلف ومتطور يسمى بـ«التعليم الهجين» الذي أصبح سبيل الجامعات لتحقيق رسالتها العلمية، وسط مجموعة من الاجراءات التي فرضها فيروس كورونا المستجد، ويعني الحضور إلى الجامعة في أوقات والتعليم عن بعد في أوقات أخرى، ففي الأعوام الماضية كان الاستعداد للعام الدراسي الجديد يركز على صيانة مدرجات وطلاء المباني، أما الوقت الحالي أصبح الاستعداد يركز في تحميل مقررات إلكترونيا، والتدريب على فكرة التعليم عن بعد.

«الوطن» تقدم 10 طرق علمية لطلاب الجامعات للاستفادة من العليم الهجين، وفق ما صرح به الدكتور نميري علام، أستاذ الحاسبات والمعلومات بجامعة سوهاج:

-يجب على الطالب الاطلاع بصفة مستمرة لمعرفة مفرددات المقرر الدراسي.

-ضرورة اقتناء سماعات وكاميرا وكمبيوتر أو لاب توب متصل بشبكة الإنترنت.

-يجب على الطالب عمل إيميل ورقم سري على منظومة الجامعة من وحدة الخدمات الإكترونية.

-يستعد الطالب بورقة وقلم ويدون النقاط التي يتحدث عنها أستاذ المادة في المحاضرة وليس كتابتها بالتفصيل.

-الحرص على الاطلاع على بنك المعرفة بشكل يومي لمعرفة معلومات أكثر من المقررات الدراسية.

-لابد من المتابعة بشكل متواصل للبرنامج والمنصة الي سيتم تحميل المحاضرات عليها.

-الاهتمام بعمل التكليفات المقررة بشكل جيدة، والحرص على تقديم نسخة إلكترونية منها لأستاذ المادة.

-الاهتمام بالحضور المباشر إن وجد.

-متابعة بث المحاضرات والتفاعل مع أستاذ المادة حتى يستطيع الطالب التواصل مع الدكتور في أي استفسار أو توضيح.

-الاهتمام بكل ما يتم نشره على المنصات الإلكترونية للجامعة أو الكلية والإستفادة منها وتنفيذ التعليمات المدونة بها.

جدير بالذكر أن مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، وضع خطة تنفيذية لتدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية على وضع جدول المواصفات، وبناء المفردة الاختبارية، وذلك بناءً على قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 21/7/2020 برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتطبيق التعليم الهجين في الجامعات المصرية خلال العام الدراسي 2020/2021 بسبب الظروف الحالية لجائحة فيروس كورونا.