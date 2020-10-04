أسعار الخضروات اليوم الأحد 4-10-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:07 ص | الأحد 04 أكتوبر 2020
أسعار الخضروات اليوم
تقدم "الوطن" متوسط أسعار الخضروات بالسوق المصرية اليوم الأحد 4 أكتوبر الحالي، والتي تنوعت بين القلقاس، الطماطم، الباذنجان والفاصوليا والثوم، وغيرها كالتالي:
الزيتون
وصل متوسط سعر الزيتون التفاحي 18 جنيهًا، والزيتون العزيزي 10 جنيهات.
البطاطس
تراوح سعر كيلو جرام البطاطس بين 1.5 إلى 3 جنيهات.
الكوسة
تراوح متوسط سعر الكيلو جرام الكوسة بين 5 إلى 10 جنيهات.
الفلفل الألوان
جاء سعر كيلو جرام الفلفل الألوان بـ18 جنيهًا.
الخس
وصل سعر الحزمة 3 كيلو إلى نحو 12 جنيهًا.
البنجر
وصل سعر كيلو جرام البنجر إلى 5 جنيهات.
الطماطم
وصل سعر كيلو الطماطم إلى 4 جنيهات.
الليمون البلدي
وصل سعر كيلو جرام الليمون البلدي إلى 6 جنيهات.
البامية
بلغ متوسط كيلو جرام البامية 22 جنيهًا.
الملوخية
وصل سعر كيلو جرام الملوخية إلى 5 جنيهات.
البصل
بلغ متوسط سعر البصل 6 جنيهات للكيلو جرام.
الجزر
تراوح سعر كيلو جرام الجزر بين 3 إلى 6 جنيهات.
خس كابوتشي
تراوح سعر القطعة الواحدة من الخس الكابوتشي بين 3 إلى 7 جنيهات.
الخيار
بلغ سعر كيلو جرام الخيار 6 جنيهات.
القرنبيط
وصل سعر متوسط القطعة الواحدة من القرنبيط "2 كيلو" نحو 7 جنيهات.
الفلفل
جاء سعر كيلو جرام الفلفل الرومي البلدي بـ8 جنيهات.
الكرنب
وصل متوسط سعر حبة الكرنب إلى 5 جنيهات.
الباذنجان
تراوح سعر الكيلو جرام من الباذنجان البلدي والرومي بين 4 إلى 6 جنيهات.
الفاصوليا
تراوح سعر الكيلو جرام الفاصوليا بين 14 إلى 22 جنيهًا.
القلقاس
بلغ سعر كيلو جرام القلقاس نحو 12 جنيهًا.
الثوم
وصل سعر كيلو جرام الثوم إلى 27 جنيهًا.