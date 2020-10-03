"الوطنية للانتخابات" تقيم 36 طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا 

أقامت هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، 36 طعنا بشأن انتخابات مجلس النواب، على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري ضد الهيئة.

وتضمنت الطعون، الطعن على أحكام صادرة لصالح مرشحين كانت الهيئة استبعدتهم، والمحكمة أعادتهم مرة آخرى لسباق الانتخابات.

وشملت أسماء المطعون ضدهم المرشحين للانتخابات وهم، محمود عطية حامد، محمد إبراهيم، مجدي فؤاد، أحمد الضبع، أحمد محمد نور، أحمد خليفة، صالح عمر، وليد أحمد السنوسي، أيمن علي، محمد يونس، عاصم عمار، علاء الدين حسن، محمد عبد الوهاب، محمد سمير، محمد يوسف، محمد محمد حلمى، محمود إبراهيم، ممدوح عبد السميع، صلاح مسعود.

كما تضمنت الطعوان، محمد هاني، عماد فؤاد، محمد نور، عبد السلام عريف، رضا مصطفى، عبدالصادق محمد، محمد محمود محمد، مجدي محمد السقا، عمرو حنفي شعراوى، أشرف حامد سامي، حمدي إبراهيم إسماعيل، جمال الدين حامد، خالد عبدالمولى، محمد عبدالله عبدالسلام، شاهين شاكر، ياسر فتحي عبدالعليم، ريهام عبدالفتاح علي، شاهين شاكر عثمان.

ويبدأ الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وتأتي محافظات المرحلة الأولى كالتالي: الجيزة والفيوم وبني سويف وامنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر واسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح. بينما محافظات المرحلة الثانية فهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وتجرى الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد وافثنين الماوفقين 21، 22، 23، نوفمبر 2020، وتجرى الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالداخل أيام الإثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر.

وتجرى المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 4،5،6 نوفمبر 2020، وتجرى الانتخابات المرحلة الثانية في الداخل 7،8، نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر، وتجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات لمن في الخارج أيام 5، 6، 7، ديسمبر، وتجرى الإعادة في الداخل للمرحلة الثانية أيام، 7، 8، ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.