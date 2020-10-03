الأخوة الأعداء.. شقيقان يتبادلان الطعون والاتهامات في انتخابات النواب

قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي فحص الطعون، تأجيل 4 طعون مقامة من سيد حنفي طه، والذي استبعد من سباق الانتخابات، بحكم محكمة القضاء الإدارى، بعد إقامة شقيقه دعاوى قضائية على قرار قبول أوراق ترشحه عن دائرة الخليفة، لآخر الجلسة.

وحملت الطعون أرقام 313، 317، 350، 352 لسنة 76 قضائية.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت باستبعاد شقيقين من ترشحهما بانتخابات مجلس النواب، وإلغاء القرار المطعون فيه، الصادر من لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة، بإدراج أسماءهم "سيد حنفي طه، وجمال حنفي طه"، المرشحين بالنظام الفردي.

يذكر أن الشقيقين طعنا أمام محكمة القضاء الإداري ضد بعضهما البعض، بحوالي 10 دعاوى قضائية، أقام كل واحد منهما 5 طعون، لاستبعاد شقيقة الآخر من السباق الانتخابي.

واتهم الشقيقان بعضهما في الدعاوى القضائية المقامة أمام محكمة القضاء الإداري، بسوء السمعة، وصدور أحكام قضائية ضدهما في أحكام جنائية.

ويبدأ الاقتراع في انتخابات مجلس النواب الخارج، من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري، بينما تجرى في الداخل يومي 24 و25 من الشهر ذاته، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وتأتي محافظات المرحلة الأولى كالتالي: "الجيزة، والفيوم، ووبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح"، بينما المرحلة الثانية تضم "القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

وتجرى الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج من 21 إلى 23 نوفمبر المقبل، بينما للمصريين بالداخل 23 و24 من الشهر ذاته، ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية لهذه المرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر.

وتجرى المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج ، من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل، بينما للمصريين في الداخل 7 و8 من الشهر ذاته، على أن تعلن النتيجة بالنسبة لهذه المرحلة، وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم 15 نوفمبر.

وتجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات لمن في الخارج، من 5 إلى 7 ديسمبر المقبل، بينما في الداخل 7 و 8 من الشهر ذاته، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية، وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه الاثنين 14 ديسمبر.