أوراقها غير مستوفاة.. ممرضة تُستبعد من سباق الانتخابات بالشرقية 

قضت محكمة القضاء الإدارى، بتأييد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس لجنة فحص طلبات الترشح، والبت بصفة المرشحين بالشرقية، والمتضمن عدم قبول أوراق ترشح ممرضة تدعي بهية محمد مصطفي علي، 51 عاما، لانتخابات مجلس النواب، عن الدائرة الثالثة منيا القمح مشتول السوق بالمحافظة، وقضت باستبعادها من السباق الانتخابي.

وحضرت السيدة بسيطة الحال من بلدتها بالشرقية، إلى مقر مجلس الدولة بالدقي؛ لتطعن علي حكم استبعادها وعدم قبول أوراق ترشحها، ولكنها لم تحضر صورة مسودة الحكم الصادر ضدها، حتى تتمكن من إيداع طعن بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا.

وجاء قرار استبعاد بهية علي من كشوف المرشحين؛ لأن أوراقها عير مستوفاة الشروط، ولم تكمله.

ويبدأ الاقتراع في انتخابات مجلس النواب الخارج، من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري، بينما تجرى في الداخل يومي 24 و25 من الشهر ذاته، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وتأتي محافظات المرحلة الأولى كالتالي: "الجيزة، والفيوم، ووبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح"، بينما المرحلة الثانية تضم "القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

وتجرى الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج من 21 إلى 23 نوفمبر المقبل، بينما للمصريين بالداخل 23 و24 من الشهر ذاته، ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية لهذه المرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر.

وتجرى المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج ، من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل، بينما للمصريين في الداخل 7 و8 من الشهر ذاته، على أن تعلن النتيجة بالنسبة لهذه المرحلة، وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم 15 نوفمبر.

وتجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات لمن في الخارج، من 5 إلى 7 ديسمبر المقبل، بينما في الداخل 7 و 8 من الشهر ذاته، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية، وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه الاثنين 14 ديسمبر.