حكاية رجل أعمال يحتفل بزفافه كل عامين.. الهضبة وعلامة بند ثابت في الفرح

احتفل رجل الأعمال السوري باسل سماقية، مالك إحدى ماركات الملابس الداخلية، بحفل زفافه على السيدة زينة المشوط، خلال الساعات الماضية فى القطامية هايتس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، على رأسهم راغب علامة وعمرو دياب.

هذه ليست المرة الأولى التي يحتفل فيها باسل بحفل زفافه، ففى مايو من عام 2018، احتفل باسل بزفافه للمرة الأولى على زينة أيضا وأحيا الفرح، أيضا كلا من راغب علامة وعمرو دياب، في أحد الفنادق المطلة على نهر النيل.

علمت "الوطن"، أن باسل يتفائل دوما بعمرو دياب وراغب علامة في أفراحه، ومناسباته السعيدة.

من فرح عام 2018

من فرح 2020

يذكر أن في فرح 2020، أحيا أولى فقرات الحفل عمرو دياب، الذي حضر بصحبة الفنانة دينا الشربيني، وأشاع حالة من البهجة طوال تواجده، من غناء ورقصات وصور تذكارية بطريقة الـ"سيلفي"، حتى مغادرته السريعة، بسبب تجمهر المدعوون حوله.

وأحيا النجم اللبناني راغب علامة ثاني الفقرات، حيث حضر بصحبة شقيقه ومدير أعماله خضر، وأشعل أجواء البهجة والرومانسية بأغنياته الشهيرة.

واختتم آخر فقرات الحفل النجم محمد رمضان، الذي طالبه المدعوين بالصعود على خشبة المسرح بجوار العروسين، ليقدم عدد من أغانيه المميزة، التي أشعلت وصلات الرقص، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وشاركت في إحياء الحفل الراقصة جوهرة، وإحدى الفرق الأجنبية.