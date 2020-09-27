 بفارق 135 مليونا.. حسين الجسمي يتفوق على عمرو دياب ودينا الشربيني

يواصل الفنان حسين الجسمي، حصد أصداء نجاح أغنية "بالبنط العريض" الذي طرحها قبل شهر تقريبًا، وظلت تتصدر قائمة تريند "يوتيوب" وكذلك محركات البحث، فضلًا عن انتشار مقاطع فيديو قصيرة للجمهور أثناء الرقص على أنغامها ويتفاعل مع كلماتها.

"بالبنط العريض" تُعد واحدة من أبرز الأغاني التي حققت انتشارًا واسعًا، مقارنة بالأعمال التي طُرحت بالتزامن معها، يأتي على رأس القائمة أغنية "أماكن السهر" للفنان عمرو دياب، وظهرت معه الفنانة دينا الشربيني لأول مرة.

واحتفل المطرب الإماراتي مؤخرًا، مع جمهوره بتصدر كليبه الجديد "بالبنط العريض" التريند، حيث شكر المطرب عبر "تويتر" جمهوره قائلا "نحن دائما الرقم 1 بكم وبمحبّتكم.. الحمد لله".

"بالبنط العريض" التي كتبها أيمن بهجت قمر، ولحنها توما، تُعد أكثر الأغاني العربية التي حققت أكبر نسبة مشاهدات خلال شهر واحد من طرح الكليب.

فيما تقترب أغنية "أماكن السهر" للفنان عمرو دياب، والتي طُرحت في نفس الفترة التي طُرح فيها "بالبنط العريض"، من 15 مليون مُشاهدة فقط، الذي نجح بعض المُطربين وصُنّاع المهرجانات في تجاوز هذه النسبة على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، لعل أبرزهم أغنية "هنعمل لغبطيطا" لحسن شاكوش وعمر كمال.

وظهر عمرو دياب في الكليب بإطلالة صيفية وسط أجواء مبهجة، إضافة إلى ظهور خاص للنجمة دينا الشربيني، وتم تصوير الكليب بالكامل في الساحل الشمالي، في أجواء رفع معها جمهور عمرو دياب شعار "الصيف مايحلاش غير بمزيكا الهضبة".