أحدث ظهور للهضبة ودينا الشربيني: فرحان في 24 ساعة

خلال 24 ساعة، ظهر عمرو دياب مرتين في حفلين زفاف فى مناطق مختلفة، رفقة الفنانة دينا الشربيني، التي أصرت على حضور الحفلين معه، بعد دعوتها في الحفلين.

الحفل الأول كان في القطامية هايتس، وهو زفاف باسل سماقية مالك شركة ملابس داخلية والسورية زينة المشوط، وحضره عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، شهد تواجد تامر أمين، طارق علام، عمرو الليثي ونجله الفنان محمد الليثي، خالد صلاح وحرمه شريهان أبوالحسن، ممدوح موسى، محمد جاد وحرمه، ماجد المصري وحرمه، ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري ومصمم فستان العروس، هاني رمزي وحرمه، محمد الشقنقيري وحرمه، والمنتج ياسر سليم، والمنتج هشام عبدالخالق، والفنانة صابرين، والفنانة سوزان نجم الدين، والمنتج أحمد أيوب.

أما الحفل الثاني، فكان زفاف الفنان أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين، وحضره كضيف ومطرب رفقة دينا الشربيني، وكانت فى استقباله إلهام شاهين، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن، مثل الكينج محمد منير، يسرا، هاني رمزي وزوجته، هاني سلامة، رانيا فريد شوقي، منة شلبي، هالة صدقي، هنا شيحة، بشرى، محمد الشرنوبي، انتصار، المنتج جمال العدل، وغيرهم.

كان الفنان الكبير عمرو دياب، أعرب عن سعادته بالعودة لإحياء الحفلات الغنائية مرة أخرى، بعد حفله الذي أقيم أمس، في مدينة ينبع بالمملكة العربية السعودية.

ونشر الهضبة، على حسابه الشخصي بـ"تويتر"، صورة من حفله أمس، وعلق عليها قائلًا: "مهما طال استمرار الأزمة، سنعود ونرتفع إلى السماء".

يذكر أنَّ عمرو دياب، كان طرح مؤخرًا أغنية "أماكن السهر"، التي حققت نجاحًا كبيرًا، وتصدرت قوائم تطبيقات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي.