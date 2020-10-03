براءة الإعلامي محمد الغيطي من تهمة استضافة شواذ

قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، برئاسة المستشار أحمد حجاج، بإلغاء حبس الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الغيطي، من تهمة استضافة الشواذ، والتحريض على الفسق وازدراء الأديان.

وأوضح ميشيل حليم محامي محمد الغيطي في بيان، أن المحكمة برأت موكله، وألغت حكم الحبس الصادر بحقه في الجنحة المستأنفة برقم 11962 لسنة 2019، لكونها كيدية

كانت محكمة جنح 6 أكتوبر، قضت في 20 يناير 2019، بحبس الإعلامي محمد الغيطي، سنة مع الشغل وغرامة 3 آلاف جنيه، ومراقبة لمدة سنة لترويجه، واستضافته للشواذ ببرنامجه.

وكان الدكتور سمير صبري المحامي، أقام جنحة مباشرة ضد الغيطي، أمام محكمة جنح 6 أكتوبر، لاستضافته أحد الشباب الشواذ.

ووجه "صبري" الاتهام للغيطي، عن واقعة الترويج للشذوذ وازدراء الأديان ودعوة لانتشار الفاحشة.

يذكر أن محمد الغيطي، كاتب مسلسل "مملكة الغجر"، قال إن المسلسل نفذ بعد كتابته بفترة طويلة، بسبب عدم وجود فنانين ومنتجين يحترمون النص الذي يعكف على كتابته، متابعا: "كنا في نظام إنتاجي بيبهدل النص والسيناريو، وآخر عمل ليا كان في 2011، وكنت بكسر الشاشة وأنا بشوفه".

وأضاف "الغيطي"، خلال استضافته ببرنامج "رمضان النهار"، مع الإعلامية راغدة شلهوب، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن المسلسل يتم تحضيره منذ عام بطولة الفنان سامح الصريطي، متابعا: "قلت له أنت أقرب فنان لدماغي ونفسيتي في الوسط الفني".

وأشار "الغيطي" إلى أنه تم تسليم 15 حلقة منه وشاهدت لجنة الرقابة تلك الحلقات، و"أشادوا جدا وأنا دمعت لما لجنة الرقابة قالت الكلام ده".

وتابع: "هحترم عقل المشاهد وهيستمتع وهيقعد قدام أول مشهد في الحلقة الأولى لحد الحلقة الـ30".