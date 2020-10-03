الصالون الثقافي للأوقاف يستلهم روح أكتوبر 73.. ومسلم: انسوا أكتوبر 2012

أطلقت وزارة الأوقاف، اليوم السبت، صالونها الثقافي، لمناقشة قضية: "روح أكتوبر وتعزيز الانتماء الوطني"، بمشاركة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والإعلامي نشأت الديهي، والإعلامي عمرو عبدالحميد.

وتناول الكاتب الصحفي محمود مسلم، في كلمته عددا من القضايا المهمة، أبرزها جماعة الإخوان الإرهابية ودورها في تشويه صورة الإسلام الصحيح، وكيف استغلت الجماعة الإرهابية منابر المساجد للسيطرة على الانتخابات، كما تحدث عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة والفترات الصعبة التي عاشتها مصر بعد هزيمة 67، وتطرق أيضًا إلى إيجابيات وسلبيات السوشيال ميديا.

"مسلم": استغلال المنابر كان سببا في فوز الإخوان بالانتخابات

الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، قال إن مصر تواجه تحديات كبيرة في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى تكون الجبهات الأربع لمصر مفتوحة وساخنة.

مسلم، أكد أن مصر مستهدفة إعلاميًا على مدار 24 ساعة يوميًا، مضيفا أنه "من لا يعلم ذلك غير واع ولابد من توعيته".

رئيس تحرير صحيفة الوطن، قال إن جماعة الإخوان الإرهابية أساءت للإسلام، لافتًا إلى أنه في الماضي، كانت القنوات الفضائية جميعها تنتقد التنظيم إلا أنه كان يكسب من خلال السيطرة على المنابر وتأثيره المباشر على المواطنين.

الكاتب الصحفي، تساءل "أي إسلام الذي يدعو للسب والتحريض والعنف والدعوة لنشر كورونا ويسمح بمعاداة الوطن والدولة؟!".

"مسلم": لولا الإصلاح الاقتصادي ما تحملنا كورونا

وفي سياق آخر، أشاد رئيس تحرير جريدة الوطن، بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة، قائلًا: "لو لم يكن هناك إصلاح اقتصادي وصحي وتعليمي وقبضة حديدية على الأمور، أتحدى أننا كنا استطعنا تحمل أيام كورونا، وتنفيذ قرارات قوية، مثل إغلاق المساجد وتعليق الدراسة".

وقال: "نحن نرى إنجازات في كل شيء، وفي الوقت الذي حبستنا فيه كورونا خرجنا وجدنا تغييرا وتجديدا وتطويرا في كل شيء، وقد رأينا نجاحات كبرى ومشروعات تم تنفيذها وافتتاحها".

"مسلم": أكتوبر 73 هو الأفضل.. و2012 الأسوأ بسبب الجماعة الإرهابية

وفي إطار الذكرى 47 من حرب أكتوبر، قال رئيس تحرير الوطن، إن ذكرى نصر أكتوبر المجيد عزيزة على كل مصري، معربا عن أسفه جراء خروج بعض منهم مصريون بالجنسية فقط عن مقتضيات الوطنية المصرية.

وأضاف أن أفضل أكتوبر مر على المصريين كان عام 1973، عام النصر، وأسوأ أكتوبر مر علينا كان عام 2012؛ حينما أصر الإخوان على الاحتفال بالذكرى مع قتلة الرئيس أنور السادات، وهو ما أساء لهذه الحرب المقدسة التي أعادت مصر للخريطة العربية والدولية.

وتابع: "جيلنا حضر ظروفًا صعبة، وكنت أظن أن حظنا سيئ، لكن حينما شاهدت فيلمًا عن الظروف الصعبة التي عاشها المصريون بعد 1967 وحتى عام 1973 رأيت كيف أنها كانت أصعب كثيرًا"، موجها التحية لشهداء أكتوبر وسيناء.

وأشار مسلم، "حين أرى آباء وأمهات الشهداء أرى نموذجًا للصبر فهناك من تقول ابني مات وهبعت الآخر إلى سيناء"، مؤكدا: "نحن مازلنا نخوض حربًا بكل صرامة ضد فئة قذرة".

وأعرب رئيس تحرير جريدة الوطن عن تقديره واحترامه لمن يرسلون أبناءهم إلى سيناء وهم يعلمون أنهم قد يفقدونهم، قائلا "لا نملك إلا الترحم والدعاء لهؤلاء الأبطال وأهلهم وذويهم، هؤلاء فوق رؤوسنا، فقد فقدوا الكثير ليعيش هذا الوطن".

مسلم لـ"الأئمة": أنتم ممثلو الإسلام وعليكم الدفاع عنه وعن مصر

ووجه مسلم رسالة للأئمة خلال كلمته قائلا: "أنتم أيها الأئمة ممثلو الإسلام وعليكم الدفاع عنه وعن البلد، قضية الوعي ليست إعلاما فقط وإنما قضية ثقافة ودين وشباب وغيرها، وعلى الأئمة نشر الأمل لمواجهة غزوات الإحباط التي يتعرض لها المواطن".

واضاف: "يجب أن نرفع شعار مع الإسلام وضد الإخوان فقد أساءوا للدين والبلد وأشعلوا منابر الفتنة ضد كل ما يعيق وصولهم، فهم جماعة إرهابية خائنة لم تترك بابًا للخيانة إلا وطرقته".

"مسلم": لجان الإخوان الارهابية أخطر ما في السوشيال ميديا

وأشار رئيس تحرير جريدة الوطن، إلى أن السوشيال ميديا لها إيجابيات وسلبيات، وأخطر ما فيها اللجان الإلكترونية مثل التي تستخدمها جماعة الإخوان ويتم استغلالها ضد البلد، مؤكدا: "للأسف وسائل التواصل أصبحت تفكك الأسر رغم أن اسمها وسائل التواصل".

وقال مسلم، إن الإعلام المصري دافع عن هذا البلد، وكان له دور كبير في مواجهة الإرهاب والإخوان وله أخطاؤه بلا شك، مضيفا: "نحن ندافع عن الحقيقة ولا ننشر الوعي الزائف".

وتابع أن الإعلام لم يكن متخاذلًا كما يدّعي البعض، فنحن ننشر الأمل والتنمية ولا نستطيع التفرغ للرد على هذه الجماعة، فالبلد في نهضة ولابد من توضيحها، والأئمة أكبر دورًا من الإعلام.

وزارة الأوقاف تطلق منتدى الحوار الثقافي لتأهيل الأئمة والواعظات

واطلقت وزارة الأوقاف، اليوم السبت، صالونها الثقافي، لمناقشة قضية: "روح أكتوبر وتعزيز الانتماء الوطني"، بمشاركة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والإعلامي نشأت الديهي، والإعلامي عمرو عبدالحميد.

وأعلنت الوزارة عن إطلاق منتدى الحوار الثقافي بأكاديمية الأوقاف، لتأهيل الأئمة والواعظات وإعداد المدربين ليكون جسر حوار بنّاء بين الأئمة والمثقفين وكبار الإعلاميين والكُتّاب في مختلف المجالات الثقافية.

يأتي ذلك لمناقشة أهم القضايا العصرية على الساحة الفكرية والوطنية، إيمانًا من الوزارة بأهمية الحوار الجاد البنّاء في مختلف القضايا، وإيمانًا منها بالرأي والرأي الآخر وبحق التنوع والاختلاف، وسعيًا لاتساع وثراء الأفق الثقافي وتنوعه لدى الأئمة والواعظات، والإسهام في إحداث حالة حراك فكري وثقافي واسعة ومتنوعة تتسع لكل الآراء، تكون قادرة على التواصل الحواري الهادف.