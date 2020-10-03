بمشاركة "مسلم" و"الديهي".. الأوقاف تطلق أول صالون ثقافي لها

تطلق وزارة الأوقاف صالونها الثقافي، اليوم السبت، لمناقشة قضية: "روح أكتوبر وتعزيز الانتماء الوطني"، بمشاركة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والإعلامي نشأت الديهي، والإعلامي عمرو عبد الحميد.

وأعلنت الوزارة عن إطلاق منتدى الحوار الثقافي بأكاديمية الأوقاف، لتأهيل الأئمة والواعظات وإعداد المدربين ليكون جسر حوار بنّاء بين الأئمة والمثقفين وكبار الإعلاميين والكُتّاب في مختلف المجالات الثقافية.

يأتي ذلك، لمناقشة أهم القضايا العصرية على الساحة الفكرية والوطنية، إيمانا من الوزارة بأهمية الحوار الجاد البنّاء في مختلف القضايا، وإيمانًا منها بالرأي والرأي الآخر وبحق التنوع والاختلاف، وسعيًا لاتساع وثراء الأفق الثقافي وتنوعه لدى الأئمة والواعظات، والإسهام في إحداث حالة حراك فكري وثقافي واسعة ومتنوعة تتسع لكل الآراء، تكون قادرة على التواصل الحواري الهادف.