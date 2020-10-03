أستاذ علوم سياسية: بايدن والديمقراطيون سعداء بإصابة ترامب بكورونا

قال الدكتور أشرف سينجر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، إن المناظرة الأولى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنافسه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، أسفرت عن ارتفاع مؤشرات بايدن، في استطلاعات الرأي التي تجريها مؤسسات مستقلة، حيث ظهر بشكل أفضل، ورد على الأسئلة بطريقة أفضل.

وأضاف "سينجر"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، السبت، أن هذا لا يعني وجود دليلا على إمكانية نجاح "بايدن"، موضحا أن حظوظ ترامب بالفوز بالانتخابات كانت مؤكدة قبل فيروس كورونا، ولكنها انخفضت بشكل كبير بعد انتشار الفيروس، وأيضا بعد إصابته، رغم أن هذا ليس ذنبه، لأن طبيعة الشعب الأمريكي أنه يرفض الالتزام بالكمامات، والبقاء في المنزل.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، أنه إذا تطورت حالة الرئيس الأمريكي للأسوأ، فإن الحزب الجمهوري يجب عليه تقديم مرشح آخر لخوض الانتخابات أمام جو بايدن، لأن الدستور الأمريكي ينص على عدم تأجيل الانتخابات، بأي شد من الأشكال، كما أن بايدن والحزب الديمقراطي، سوف يستغلون مرض ترامب.

وأشار إلى أن الحزب الديمقراطي وبايدن في حالة سعادة بسبب أن المنافس والخصم توقف، وهذا يعطي المزيد من المميزات لحملة "بايدن"، موضحا أن الشعب الأمريكي ليس عاطفيا، ولن يتعاطف معه الشعب الأمريكي.

ولفت إلى أنه في حالة تعافي "ترامب" سوف يصب ذلك في مصلحته، لأنه يعطي إشارة إلى أن مرشح الحزب الجمهوري قوي، وتغلب على الفيروس، وهو ما يعطيه قوة في الانتخابات.

وتناولت بعض وسائل الإعلام الأمريكية، خبر إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا بشىء من عدم التصديق، إذ رصد تقرير منشور في صحيفة النيويورك تايمز اليوم، يشكك في حالة ترامب، بعنوان "الليبراليون يسألون: لماذا نعتقد أن ترامب مصاب بالفيروس؟".

وجاء في تقرير الصحيفة: "أثار إعلان الرئيس ترامب يوم الجمعة عن إصابته بفيروس كورونا موجة من التغريدات والمنشورات على فيسبوك مع لازمة مشتركة، خاصة على اليسار: لماذا يجب أن نصدقه؟".

وأضاف التقرير: "لم يكن هناك دليل على أن السيد ترامب كان يكذب، لكن بين عشية وضحاها، نُشرت مئات التغريدات التي ألقت بظلال من الشك على إصابة الرئيس بفيروس كورونا".

وتابع تقرير النيويورك تايمز: "أصدر البيت الأبيض عدة بيانات تؤكد حالة ترامب، أكد طبيبه نتيجة الاختبار الإيجابية، وقال مارك ميدوز، رئيس ديوان الرئيس، إن السيد ترامب يعاني من أعراض خفيفة لـCovid-19".