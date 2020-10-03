فيديو.. مذيع فلسطيني عن حجم المؤامرات على مصر: لم تحدث في العالم

أذاعت فضائية "extra news" الفضائية، اليوم السبت، مقطع فيديو لشاب مذيع فلسطيني، يتحدث عن المؤامرات التي تتعرض لها مصر في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن العالم به حوالي 195 دولة، ولا يوجد دولة واحدة، يتم التخطيط لعمل ثورتين أو ثلاث ثورات ضدها في السنة الواحدة، ولا يوجد دولة في العالم، تُحارب منذ 7 سنوات في الداخل والخارج.

وأضاف المذيع الفلسطيني، أنه رغم كل ذلك، ما زالت مصر صامدة، وتقف جامدة وحدها، وبمساعدة إخوانها العرب، في وجه هذه المؤامرات، ولم تسقط أو تنهار، أو تستلم أو ترفع الراية البيضاء، مؤكدًا أن مصر يتم تخصيص مليارات الدولارات لتشويه سمعتها، وأمنها، واستقرارها، وتخصيص عشرات المواقع الإلكترونية، والقنوات الفضائية، وتعمل على مدار 24 ساعة، لبث الشائعات عن القاهرة.

وأوضح الفلسطيني، أنه لا يوجد دولة في العالم، يحيط بها الخطر في الشمال والجنوب والشرق والغرب، معقبا: "أتحداك أن تجد دولة في العالم، يحدث معها هذا إلا مع مصر، ومع ذلك، لم يجوعوا أو يعطشوا، أو تشردوا في المخيمات على الحدود، ولا يوجد أي مخلوق يستطيع الاقتراب من مصر، وينامون في أمن وأمان كل ليلة".

تواصل جماعة الإخوان الإرهابية، حملتها التحريضية ضد الدولة المصرية، حيث استعانت خلال حربها الضخمة والشرسة بجميع وسائل الكذب والفبركة والتحريض، ولم تقتصر أدوات الجماعة على الأكاذيب والشائعات وممارسة الإرهاب، بل إن الجماعة مولت أيضا عناصر إجرامية لممارسة أعمال عنف.