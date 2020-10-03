فيديو.. تركيا تجند ليبيين للقتال مع أذربيجان مقابل 5 آلاف دولار للفرد

عُقد اجتماع طارئ بين ضباط من المخابرات التركية وقيادات الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق بطرابلس، حيث طالب الأتراك ترشيح "مقاتلين ليبيين" متخصصين في سلاح الكورنيت والقنص، على ألا يتجاوز عددهم كمرحلة أولى 50 مقاتلا لنقلهم إلى أذربيجان، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأوضح التقرير، أن تركيا ستقوم بتلك العملية مقابل 5 آلاف دولار شهريا تمنح للمقاتل الليبي وتدفعها حكومة أذربيجان، وتسلم لهم عن طريق عناصر تركية موجودة هناك، فيما أكد الجيش الليبي في وقت سابق، أن تركيا تنقل إرهابيين ليبيين وسوريين وغير سوريين من ليبيا إلى أذربيجان للقتال ضد أرمينيا عن طريق شركات أمنية تركية إلى ناجورنو كاراباخ.

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، خلال الـ48 ساعة الفائتة، ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية في صفوف المرتزقة من الجنسية السورية في معارك أذربيجان إلى 36 عنصرا، وهناك معارك عنيفة واشتباكات تدور في عدة مواقع استراتيجية في إقليم "ناجورنو كاراباخ"، حيث أُقحم بالمرتزقة السوريين في الصفوف الأولى هناك.

وبذلك، يرتفع تعداد قتلى الفصائل السورية الموالية لتركيا منذ بدء القتال في أذربيجان إلى 64، كما أصيب وفقد العشرات من هؤلاء، على صعيد متصل، تواصل الشركات الأمنية التركية والمخابرات التركية نقل وتدريب أعداد كبيرة من عناصر الفصائل الموالية لتركيا للقتال في أذربيجان، حيث ارتفع تعداد العناصر الواصلين إلى هناك لنحو 1200 مقاتل غالبيتهم من المكون التركماني السوري.

مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أفادت، بأن الحكومة التركية أقحمت "مرتزقة الفصائل السورية الموالية لها" بشكل كبير في معارك تلال "ناجورنو كاراباخ" المتصارع عليها بين أذربيجان وأرمينيا، بعد أن قالت لهم بأن دورهم سيقتصر على حماية حقول النفط والحدود في أذربيجان.