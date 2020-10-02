عمرو أديب يهاجم مستشار أردوغان: راجل مجنون فاكر نفسه كاسر عنينا

هاجم الإعلامي عمرو أديب، ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعدما دافع عن حق بلاده في احتضان العناصر الإخوانية الإرهابية.

وقال أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "أنت كاسر عينينا يا ابني؟! بتأكلنا؟! يعني عاوزنا ننسق ونتفق معاك وأنت عندك محطات بتهاجمنا وبتحاول تهز الأمن القومي المصري؟!".

وانفعل أديب على الهواء، قائلًا: "ده راجل مجنون، بيقول عاوزين نتكلم، بس نمول المحطات والمظاهرات والإخوان.. ده لو دولة الموز عمرنا ما هنعمل كده".

وحول دويلة قطر، قال أديب: "لو اختفت هيحصل إيه في الدنيا؟! حاجة ملهاش لازمة يعني، وزعلانين إننا بنهاجم، لكنها عندها قناة الجزيرة اللي دايما بتهاجمنا".

وأوضح أن جماعة الإخوان الإرهابية غضبت من تظاهرات المصريين الداعمة للقيادات السياسية، بالرغم من أنها استغلت ميادين مصر عندما تولت السلطة ونصبت المشانق الرمزية لمعارضيها في الميادين في كل يوم جمعة.