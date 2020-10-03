مجد القاسم يهدي المصريين "حبوا بلدكم" مع نجوم "ذا فويس كيدز"

انتهى الفنان السوري مجد القاسم، من تسجيل أغنية تحمل اسم "حبوا بلدكم"، بالمشاركة مع نجوم ذا فويس كيدز هايدى محمد، وأحمد فايد، وإياد قدورة.

الأغنية من كلمات الشاعر صلاح عطية، ألحان سيد راضى، وتوزيع kimz، وإخراج سيد الشاعر وميدو البارون.

كان الفنان السوري مجد القاسم، طرح مؤخرا أغنيته المصرية الجديدة "قولي وحياة اللي بينا"، استعدادا لطرح ألبومه الغنائي الجديد.

وكان القاسم، طرح أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "نادم"، وهي إحدى أغنيات ألبومه الجديد، ‏كلمات الشاعر الإماراتي طارق كندي، وألحان مصطفى غانم، وتوزيع وميكس وماستر ‏أسامة كمال، وجيتار مصطفى نصر، وإخراج ديدا العلي.‏

ويحوي الألبوم الجديد 10 أغنياتٍ، يتعاون فيها مع عدد ‏كبير من ‏الشعراء ‏‏والموزعين والملحنين، بينهم سيد راضي وصلاح عطية ومحمود ‏شوقي وباسم ‏منير ‏وحمادة عصمت وريمون.

قال الفنان السوري مجد القاسم، إنه دخل عالم الفن بالصدفة، مشيرًا إلى أنه كان يدرس في كلية الآداب، شعبة اللغة الإنجليزية، وكان يحلم بأن يحترف الموسيقي.

وأضاف القاسم خلال حواره مع الإعلامي "أحمد مجدي"، مقدم برنامج "فنجان قهوة"، عبر شاشة "صدي البلد"، أن الفنان الراحل فهد بلان، دعاه في أحد الأيام إلى سهرة في منزله، فاستجاب لدعوته وفوجئ بوجود الفنان الراحل سيد مكاوي.

وتابع: "اليوم ده غير حياتي كلها، كنت بدرس في الجامعة وقتها، ولقيت الشيخ سيد وفنانين سوريين كتير، سمعته مواويل كتير، وقالي عاوزك تغني مصري شوية، فغنيت له أغاني كتير منها حيرت قلبي وقعد يقولي الله كل شوية، رغم إن رجلي مكنتش شايلاني ومكنتش قادر، لكن غمضت عيني لما حسيت إن الفرصة هتضيع مني، وفتحت صوتها ونسيت الدنيا كلها، وهو قالي الله هو ده، وإني لازم آجي مصر".