إلهام وليلى وهالة.. صداقة بدأها "يا دنيا يا غرامي" واكتمل يوبيلها الفض

"يادنيا ياغرامي، يادمعي يا ابتسامي، مهما كانت آلامي قلبي يحبك يادنيا"، كلمات أحمد رامي التي لحنها وغنّاها موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، استعادها السيناريست محمد حلمي هلال في عام 1995، ليقتبس منها اسم فيلمه "يا دنيا يا غرامي"، الذي جمع في بطولته الثلاثي إلهام شاهين وليلى علوي وهالة صدقي، كصديقات في الفيلم تتقلب بهم الحياة وتقذفهم أمواج بحورها، إلا أن رباط الصداقة بينهن يظل قويًا وباقيًا، وتخرج البطلات الثلاثة من الفيلم كصديقاتٍ في الواقع يستمر رباط صداقتهن منذ ذلك الحين ولمدة ربع قرنٍ لم يتفرقن ولم تفرقهن دروب الحياة، وهي الصداقة التي تظهر في العديد من المناسبات وآخرها حفل زفاف أمير شاهين شقيق النجمة إلهام شاهين.

واحتفلت إلهام شاهين بزفاف شقيقها أمير وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، الذين التقطوا عشرات الصور في الحفل، إلا أن الصورة الأبرز كانت تلك التي جمعت الصديقات الثلاث بينما ترتسم على وجوههم ابتسامات حقيقية تعبر عن سعادتهن بالتجمع سويًا.

سكينة وفاطمة ونوال، الشخصيات التي جسدتها كل من إلهام شاهين وليلى علوي وهالة صدقي في الفيلم الشهير الحائز على جوائز عالمية، تميزن دومًا بالمرح والضحك والابتسام، وهي الصفات التي لازمتهن طوال أحداث الفيلم، وتظهر باستمرار في كل الصور التي تجمع النجمات الثلاثة في الواقع.

"إلهام وليلى وهالة" ظهرن في 22 أغسطس الماضي سويًا، خلال حفل زفاف ابنة المنتج والسيناريست مدحت العدل، بنفس الضحكات والابتسامات التي لازمتهن طوال أحداث الفيلم.

ونشرت إلهام شاهين الصورة، حينها، مسترجعةً من خلالها الفيلم الذي جمعهن سويًا وبدأ علاقتهن الطويلة بتعليقها: "يادنيا ياغرامي.. يا دمعي يا ابتسامي.. مهما كانت آلامي قلبي يحبك يادنيا ".

25 عامًا مرت منذ ظهور الفيلم، الذي أنتجته شركة "أستوديو 13" رأفت الميهي، ومازالت علاقة النجمات الثلاثة قائمة، ليجمعهن الاحتفال بزفاف أمير شاهين في عام اليوبيل الفضي لصداقتهن و"يا قلبي يا غرامي".

وعقد أمير شاهين قرانه على منة جاب الله، أمس، بعد مرور 20 يومًا من إعلان خطوبتهما، في حفل بسيط على شاطئ البحر بالساحل الشمالي.

وأحيا حفل الزفاف المطرب الكبير عمرو دياب، وحضرت فرقته في الساعات الأولى من بدء الحفل، كما تواجد الكينج محمد منير.

وحضر عدد من نجوم الفن الحفل، على رأسهم يسرا، وهالة صدقي، ومحمد الشرنوبي، وهلا شيحة، ومنة شلبي، وهاني سلامة، وسمير صبري، وليلى علوي، ورانيا فريد شوقي، وهاني رمزي، ونقيب الممثلين أشرف زكي، والإعلامية بوسي شلبي.

وكان أمير شاهين قال في أول تصريح له بعد خطوبته إنه سعيد بالفرحة الكبيرة التي يشعر بها من الجميع حوله، سواء من داخل الوسط الفني أو الجمهور.

واحتفل أمير شاهين، الشهر الماضي، بخطوبته من منة جاب الله، شقيقة زوجة المنتج أحمد عبد العاطي، في الساحل الشمالي، بحضور عدد من الفنانين، على رأسهم هالة صدقي وهنا شيحة.