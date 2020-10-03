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محمود مسلم

الخارجية تناشد الباحثين عن عمل في الخارج: "تعاملوا مع الشركات المرخصة"

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أ ش أ
10:21 م | السبت 03 أكتوبر 2020
وزارة الخارجية المصرية

وزارة الخارجية المصرية

 أهابت وزارة الخارجية، اليوم السبت، بالمواطنين المصريين الباحثين عن فرص عمل بالخارج، قصر التعاقد في هذا الشأن من خلال الشركات الوسيطة المرخص لها مزاولة إلحاق العمالة المصرية بالخارج من قبل وزارة القوى العاملة، وعدم التعامل مع الأشخاص والمواقع الإلكترونية المشبوهة.

يأتي ذلك في ضوء رصد وزارة الخارجية حالات لتعامل المواطنين المصريين مع المواقع الإلكترونية غير الرسمية للبحث عن فرص عمل بالخارج، وهو ما يعرضهم لعمليات احتيال من قِبل هذه المواقع، حيث يجرى تصميم مواقع شبيهة بالمواقع الأصلية للجهات صاحبة العمل، مع تغيير وسائل التواصل للجهات الأصلية بوضع أرقام هواتف محمولة بدلاً من الأرقام الأرضية، وإرسال عقود عمل مزيفة برواتب مُغرية يتبعها طلب تحويل مبالغ مالية من المواطنين لهذه الكيانات الوهمية في مقابل إنهاء الإجراءات.

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